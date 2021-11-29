استعلام قرض الراجحي برقم الهوية 1443 ومعرفة قيمة القرض والأقساط

استعلام قرض الراجحي برقم الهوية، ولان مصرف الراجحي احد البنوك العريقة والمعروفة داخل المملكة العربية السعودية فنجد ان هناك الكثيرين يرغبون في الحصول على تمويل شخصى بنك الراجحي، ويقدم بنك الراجحي قروضه إلى جميع المواطنين والمقيمين في المملكة، ولهذا فان عملية الاستعلام عن قرض الراجحي عمليه مهمه جدا لكل هؤلاء الأشخاص المقبلين على الاقتراض من الراجحي، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على طريقة استعلام قرض الراجحي برقم الهوية، وأيضا خطوات عملية حساب قيمة القرض والأقساط المتبقية لأنها تعتبر عمليه هامه جدا لعملاء البنك، كل هذه المعلومات سوف نتعرف عليها من خلال هذه المقالة.

استعلام قرض الراجحي برقم الهوية

يسعى بنك الراجحي دائما إلى تقديم افضل الخدمات المصرفية والخدمات الإلكترونية لمواكبة البنوك العالمية لإراحة جميع عملاء البنك، ويقدم مصرف الراجحي خدماته الإلكترونية منها على سبيل المثال حاسبة تمويل الراجحي وهى من الخدمات التي يقبل عليها المستفيدين من قروض بنك الراجحي، وهناك اعفاء مصرف الراجحي وهو أيضا من خدمات البنك المميزة جدا، وغيرها من الخدمات الأخري مثل استعلام قرض الراجحي برقم الهوية والذي يتم من خلال الدخول على موقع البنك الإلكتروني، وبعدها يمكن الاستعلام عن قروض الراجحي بمنتهى السهولة دون الذهاب إلى فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء المملكة.

طريقة استعلام عن قرض الراجحي برقم الهوية

عليك أولا بالدخول على الموقع الرسمي لمصرف الراجحي الإلكتروني.

قم بعدها بإدراج نسخة مصورة من بطاقة الهوية الوطنية للأفراد السعوديين أو صورة الإقامة للمقيمين في الأراضي السعودية.

تقديم صورة من المؤهل الدراسي.

قم بإضافة خطاب من مقر العمل من اجل الراتب الشهري والمسمى الوظيفي.

بعدها سيقوم بنك الراجحي بعرض المعلومات المقدمة حول أنواع القروض للتمكن من الاستفسار عنها.

معرفة استخدام الحاسبة للتعرف على قرض الراجحي وجميع الأقساط.

حاسبة تمويل مصرف الراجحي