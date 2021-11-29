شرح مفصل.. رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور وطريقة الإستعلام عن الضمان برقم الهوية

نتابع معكم عبر ثقفني، رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، لا يزال باب تقديم طلبات الضمان الاجتماعي مفتوحا عبر منصة منصة الدعم والحماية الاجتماعية، حيث يرغب الكثير من المواطنين في التقديم على الضمان الاجتماعي المطور، وذلك منذ بدء إطلاق منصة الضمان الاجتماعي المطور يوم السبت الماضي 20 نوفمبر الجاري، وقد سارع المواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية للبحث عن خطوات التسجيل في الضمان من أجل الاستفادة من معاش الضمان الشهري، وتوفر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هذا الدعم للعديد من الفئات وسنتعرف عليها في هذا المقال، وفي السطور التالية نستعرض لكم التفاصيل.

نظام الضمان الإجتماعي المطور

يشمل نظام الضمان الاجتماعي المطور دعم العديد من الفئات، حيث كشفت وزراة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عن الفئات التي تستحق الدعم، وهي المطلقات والأرامل والمهجورات، العاطلين عن العمل والمتقاعدين والموظفين، كما يتم دعم الأطفال الأيتام والأسر الأشد احتياجا، ويتم تقدم الدعم النقدي أيضا للأفراد، وذلك بحسب شروط الأهلية والاستحقاق، حيث عملت الوازرة في النظام الجديد على وصول الدعم لمستحقيه، حيث أكدت بأنها ستقوم بمراجعة جميع الطلبات الجديدة المقدمة خلال شهر ديسمبر 2021، كما سيتم التأكد من الأسر والمواطنين المستفيدين على النظام القديم وسيتم نقلهم بشكل تدريجي للنظام المطور.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

يمكن لكم الآن التسجيل والتقديم في الضمان الاجتماعي المطور بشكل إلكتروني، حيث تعد طريقة التسجيل سهلة وغير معقدة، ويتم ذلك من خلال القيام بعدد من الخطوات البسيطة، والتي فقط عليكم اتباعها من أجل التسجيل بشكل صحيح، كما يجب عليكم مراعاة كتابة البيانات عند ادخالها بشكل دقيق، وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة قامت ببعض التعديلات الجديد على ضوابط التسجيل في الضمان، وذلك بهدف أن تستفيد الأسر المحتاجة والأشد احتياجا من هذا الدعم، وننتقل الآن لخطوات التسجيل.

الخطوة الأولى، تقوم بالتوجه إلى رابط منصة نظام الضمان الإجتماعي. الخطوة الثانية اختيار الخدمات الإلكترونية. الخطوة الثالثة، تقوم بالضغط على إنشاء حساب جديد. الخطوة الرابعة، تحديد حماية المعاش، ثم اضغط لتسجيل الدخول للخدمة. الخطوة الخانسة، تقون بتحديد الفئة. الخطوة السادسة تقوم بإدخال كافة المعلومات والبيانات الخاصة بك. الخطوة السابعة قم بالموافقة على الأحكام والشروط. أخير اضغط على أيقونة إرسال الطلب.

كيفية الإستعلام عن الضمان الإجتماعي برقم الهوية

تسائل العديد من المواطنين عن طريقة الاستعلام عن الضمان الإجتماعي برقم الهوية، ونحرص بشكل دائم ومستمر على أن نوفر عليكم عناء البحث من خلال نشر شرح شامل ومفصل بالخطوات، حيث يستطيع المواطنين الذي تقدموا بطلبات للحصول على دعم الضمان الاستعلام عن حالة الطلبات المقدمة، وذلك للإطمئنان على قبول أو رفض الطلب، لذلك سنتعرف معكم خطوة بخطوة على آلية الاستعلام عن الضمان من خلال إدخال رقم الهوية، كل ما عليكم هو اتباع الشرح التالي بالخطوات.