نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1443 التخصص في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين ، مواعيد التسجيل اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1443 ، عن طريق بوابة هيئة تقويم التعليم والتدريب حيث تعتبر مواعيد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1443 هي عبارة عن وثيقة رسمية تقدمها لكم الهيئة بشروط محددة والجراءات متبعة وفور اجتياز كافة الاختبارات سوف يتمكن المعلم من الحصول علي مستند رسمي يحث له من خلاله بمزاولة مهنة التعليم والتدريس داخل المملكة العربية السعودية في التخصص الذي يحدده مسبقاً وسوف نتعرف سويا علي مواعيد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 2022 والمعايير والمسارات.

رابط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

يعد الانتهاء من اختبار الرخصة المهنية والنجاح فيه بمثابة الحصول علي الرخصة والبدء في مزاولة المهنة ويقتسم الاختبار علي جزئن فيكون اختبار الجزء الأول تربوي عام ويقوم باجتيازه جميع المعلمين المتقدمين له أما الجزء الثاني يكون للمعلمين التخصص في مواد دراسية محددة ومعينة واليكم الآن مواعيد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1443 التخصص والعام في المملكة العربية السعودية.

مواعيد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1443 للتخصص

تنوه هيئة تقويم التعليم والتدريب علي سرعة التسجيل المبكر في اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين في السعودية وتقدم لكم مواعيد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1443 التخصص حيث تبدأ الفترة الأولي من اختبارات التخصص للتسجيل المبكر ابتداء من اليوم 24/4/1443 من العام الهجري الحالي والموافق ميلادي تاريخ 29/11/2021 وتنتهي في 2/1/2022 علي أن يبدأ فترة مواعيد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 2022 للتخصص ابتداء من 22/2/2022 إلي 26/2/2022 ويبدأ بعد ذلك عمليات تصحيح الإجابات عن طريق المصحح الألي وفرز النتائج ويتم المراجعة علية من قبل لجنة من هيئة تقويم التعليم والتدريب واعتماده وتبدأ الإعلان عن نتائج الاختبارات فورا ورفعها علي صفحة المعلم في نظام الرخصة المهنية للوظائف التعليمية بالسعودية.

مواعيد التسجيل اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1443

نضع بين أيديكم الآن رابط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1443 للتخصص في المملكة العربية السعودية عبر موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب بالسعودية فبعد الضغط علي الرابط السابق للموقع الرسمي للهيئة يرجي منكم قراة كافة الشروط والمعايير المذكورة من قبل الموقع والاطلاع علي مواعيد تسجيل الرخصة المهنية للمعلمين 1443 – 2022 في السعودية والضغط علي زر سجل الآن وسوف ينقلك الموقع تلقائيا إلي صفحة أخري يتم كتابة كافة البيانات الشخصية المطلوبة بها.