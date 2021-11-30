نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة فقط عبر أبشر وبدون أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة فقط وخدمة تجديد الإقامات للوافدين بشكل ربع سنوي من الخدمات التي وفرتها الحكومة السعودية عبر شبكة الإنترنت، حيث يمكنكم تتبع طريقة استعلام عن صلاحية الإقامة للوافدين بدون الذهاب إلى أحد مقرات وزارة الداخلية أو زيارة أحد فروع مكتب العمل المنتشرة في السعودية، حيث تعتمد السعودية في ظل تنفيذ رؤية المملكة 2030 على التكنولوجيا الحديثة في إنهاء معظم المعاملات والخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين بها، لذا قمنا بإعداد هذا التقرير لعرض كيفية التأكد من صلاحية الإقامة في السعودية وآلية سداد رسوم الإقامات بشكل ربع سنوي مع إدراج رابط الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقمها بالخطوات التفصيلية التي تفيد قطاع كبير من متابعينا المتواجدين في المملكة العربية السعودية.

رابط خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة فقط

تتيح الحكومة السعودية خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة من خلال عدة طرق لإجراء تجديد الإقامة بعد استيفاء شروط تجديد الإقامة الجديد 2021، حيث تعتبر هذه الخدمة هي إجراء احترازي يقوم به المغترب المقيم في الأراضي السعودية لمعرفة موعد انتهاء الإقامة حتى لا يعرض نفسها لغرامات عدم سداد رسوم تجديد الإقامة أو للمسائلات القانونية التي قد تصل إلى الترحيل وضياع مصدر رزقه، لذلك نجد عدة روابط للاستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة هي التالي:

رابط الاستعلام عن صلاحية الإقامة عبر منصة أبشر الإلكترونية.

خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة وزارة العمل بدون أبشر.

طريقة استعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة فقط

أطلقت وزارة الداخلية السعودية منصة أبشر الإلكتروني باعتبارها الموقع الرسمي للوزارة على شبكة الإنترنت، وفي هذا الصدد تقدم منصر أبشر خدمات إلكترونية متعددة وكثيرة للوافدين والمواطنين في المملكة العربية السعودية، من بين هذه الخدمات الاستعلام عن صلاحية التأمين الطبي للزائرين وإمكانية تسجيل المواليد الجدد إلكترونيًا، كما تقدم خدمة الاستعلام عن الإقامة من خلال تتبع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونيّة بشكل مباشر

النقر على خيار أبشر الأفراد.

إدخال بيانات تسجيل الدخول من خلال التالي: إدخال اسم المستخدم إدراج كلمة المرور. ثم قم بإدخال التحقق المرئي في الحقل المخصص له.

يجب عاليك في هذه الضغط على خدماتي

ثم انقر على الاستعلامات الإلكترونيّة.

اضغط على أيقونة الجوازات.ثم بعدها على خدمة (الاستعلام عن صلاحية الإقامة).

ينتقل بك الموقع إلى الصفحة المخصصة لإدخال البيانات اللازمة لاستكمال خدمة الاستعلام بطريقة صحيحة: رقم الإقامة كتابة رمز التحقق المرئيّ الذي سيظهر للتحقق من الاستخدام البشري. إدخال كلمة المرور.

وبعد الانتهاء من إدخال البيانات قم الضغط على كلمة (عرض).

وبهذه الطريقة تظهر على الشاشة أمامكم كافة البيانات الخاصة بصلاحية الإقامة برقم الإقامة الذي تمَّ إدراجه؛ وبذلك يتمكن الوافد معرفة موعد انتهاء الإقامة والاطلاع على استمرار سريان الصلاحية من عدمه، أو إذا كانت صلاحية الإقامة للإسراع في إجراءات تجديد الإقامة قبل موعد انتهائها.

طريقة استعلام عن صلاحية الإقامة بدون أبشر

يمكن للمقيمين في المملكة العربية السعودية من الاستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة بدون الدخول لأبشر، حيث توفر مكتب العمل خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة وزارة العمل لمن لم يقم بالتسجيل في منصة أبشر بعد،حيث يمكن الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة فقط من خلال تتبع الخطوات التالية:

الولوج إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية. اضغط على تبويب “الخدمات الإلكترونية” الموجود في الصفحة الرئيسية. اضغط على خيار “بوابة الأفراد”. انقر على أيقونة “مستخدم جديد”. قم بإدراج رقم الإقامة في الخانة المخصصة له. قم بتحديد تقويم تاريخ الاستعلام. كتابة رمز التحقق المرئي بشكل صحيح. انقر على كلمة “التالي”. تظهر على الشاشة كل البيانات الخاصة بالمقيم من بينها تاريخ انتهاء صلاحية الإقامة للمستعلم عنه.

خدمة إصدار وتجديد الإقامات بآلية جديدة

أعلنت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بدء تنفيذ خدمة إصدار وتجديد الإقامات بشكل ربع سنوي، وجاءت هذه الآلية الجديدة تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بأن يتم السماح بتجزئة سداد قيمة رخصة العمل وتجديد الإقامات وإصدار الإقامات بشكل ربع سنوي”3 شهور و6 شهور و9 شهور و12 شهر”، ويستثني القرار العمالة المنزلية ومن فيحكمها، وبموجب هذا القرار تتمكن منشآت القطاع الخاص وأصحاب الأعمال من تجديد رخص العمل وتجديد الإقامات وسداد المقابل المالي لهم حسب الاحتياج الفعلي لهم مما يؤدي إلى رفع كفاءة هذه المنشآت ورفع كفائتها وتحقيق السيولة النقدية لها.

استعلام عن صلاحية هوية مقيم

الاستعلام عن صلاحية مقيم يتم من خلال دخول منصة أبشر البوابة الرسمية لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت، ونستعرض لكم خطوات الاستعلام عن هوية مقيم بالسعودية في النقاط التالية:

الدخول إلى بوابة أبشر الإلكترونية.

تسجيل الدخول إلى البوابة من خلال كتابة اسم المستخدم أو من خلال إدخال رقم الهوية.

ثم يتطلب كتابه كلمة المرور

كتابة رمز التحقق المرئي الظاهر.

النقر على خدمة الاستعلام عن الصلاحية الخاصة بالمقيم

يمكن استكمال الخدمة من خلال إدخال رقم الإقامة، أو عبر كتابة رقم الحدود.

ادخل رقم الإقامة

ثم اكتب رمز التحقق للتأكد من الاستخدام البشري للموقع.

وفي حالة اختيارك للاستعلام برقم الحدود ، قم بإدراج رقم الحدود ورمز التحقق لمعرفة سريان الإقامة.

ستظهر بعد ذلك على الشاشة بيانات صلاحية الإقامة التي قمت بالاستعلام عنها من خلال رقم الإقامة.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام محتوانا عن كيفية الاستعلام عن صلاحية الإقامة مع إدراج رابط الاستعلام عن صلاحية الإقامة عبر منصة أبشر وبدون الدخول لأبشر، كما استعرضنا طريقة الاستعلام عن هوية مقيم برقم الإقامة ورقم الحدود في السعودية.