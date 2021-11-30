نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية للتسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية ، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن تفعيل رابط منصة الضمان الاجتماعي للتسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443 وذلك من اجل تحقيق التكافؤ الاجتماعي ودعم الأسر الفقيرة من أصحاب الدخل الضعيف ومعدومي الدخل ما يضمن لهم تغطية تكاليف الحاجيات الأساسية لكل مستحق، وقد وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443 بهدف الحماية الاجتماعية لكافة مواطني المملكة وتطبيقا لما جاء به برنامج رؤية المملكة 2030 من خلال الدعم المادي والمعنوي للافراد والقيام بعملية التأهيل والتدريب والتوظيف لكل مستحقي الدعم وضمان وصول الدعم النقدي من أموال الزكاة لأصحابها ومساعدة الأسر والافراد الذين يتوفرون على شروط استحقاق الدعم للانتقال من مرحلة الاستهلاك الى الإنتاج. ومن خلال موقع ثقفني الاخباري سنتعرف على طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد عبر رابط موقع الدعم والحماية الاجتماعية.

تحديث: أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عبر حسابها “ في “تويتر” عن خطوات وآلية التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور عبر التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية وجاءت الخطوات على النحو التالي: الدخول على رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية https://sbis.hrsd.gov.sa ، بعدها يتم التسجيل في المنصة والدخول مباشرة على الملف الموحد، يتم تعبئة المعلومات الشخصية المطلوبة من المستفيد، ثم يتم الموافقة على الإقرار والتقديم وأخيرا متابعة إجراءات الطلب من خلال الطلبات كما هو موضح في الصورة ادناه.

رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية

نشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 كما وضعت رابط منصة الضمان الاجتماعي “منصة الدعم والحماية الاجتماعية” للتسهيل عملية التقديم لكل مواطني ومواطنات المملكة، حيث يعمل نظام الضمان الاجتماعي الجديد الذي تم تطويره وفق للاحتياجات الفعلية للفئات المستحقة للدعم وهو يهدف على دعم الفئات الأشد احتياجا من الفقراء والمحتاجين.

طريقة التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية

بعد ان وافقة الحكومة السعودية على تفعيل رابط نظام الضمان الاجتماعي المطور بموجب التشريعات ومن اجل السعي وراء تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع المواطنين ومساعدتهم ماديا. ازداد البحث عبر محرك بحث جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي عن طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 وهو ما سنتعرف عليه بالتفصيل في الخطوات التالية:

أولا: الدخول على منصة الدعم والحماية الاجتماعية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية

ثانيا: تسجيل حساب جديد بالنسبة للأشخاص الذين لا يمتلكون حساب في منصة الضمان الاجتماعي

ثالثا: تعبئة جميع البيانات المطلوبة منك مع مراعة الدقة في الكتابة

رابعا: ثم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور وتأكيدها

خامسا: بعدها تدوين رمز التحقق الموجود في الصورة

سادسا: النقر على الموافقة على الشروط والاحكام

سابعا: الضغط على أيقونة تسجيل

لا يزال البحث في السعودية مستمر لمعرفة خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443. حيث اكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ان العشرون من شهر مايو 2022. هو آخر اجل للتقديم على منصة الدعم والحماية الاجتماعية لكل الأفراد والعائلات التي تتوفر على شروط استحقاق الضمان الاجتماعي الجديد حسب التحديثات الجديدة المعلن عنها من قبل مجلس الحكومة السعودي.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

يمكن لكل فرد او معيل من الفئات المحتاجة ومقيم داخل المملكة العربية السعودية. وتتوفر فيه شروط استحقاق الضمان الاجتماعي الجديد 1443 التسجيل في منصة الضمان الاجتماعي. من خلال اتباع كافة الخطوات المدرجة اعلاه. او الاطلاع على الفيديو ادناه والذي يوضح طرقة التقديم على الضمان الاجتماعي بكل وضوح. ويمكن لكل شخص صادف مشكل في عملية التسجيل. ما عليه سوى ترك تعليق أسفل المقال وسوف نرد عليه في أقرب وقت.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور

يتزايد البحث في المملكة العربية السعودية عن شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي الجديد 1443. حيث نشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عبر صفحتها الرسمية على تويتر. أهداف نظام الضمان الاجتماعي المطور. وأهم الشروط التي يمكن من خلالها الحصول على الراتب الضماني. بعد التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية وجاءت شروط الاستحقاق موضحة في الصورة التالية:

رقم الضمان الاجتماعي

بمجرد اطلاق عملية التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443 عبر رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية ازداد التساؤل عن ما هو رقم الضمان الاجتماعي الموحد المجاني والذي تم تفعيله من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية لكي يتمكن كل مواطن سعودي من الاستفسار ومعرفة كافة تفاصيل نظام الضمان الاجتماعي المطور. ويمكن الاتصال من خلال الرقم الاول 8001222777 او الرقم الثاني 0112915588

إلى هنا نصل إلى نهاية هذا المقال والذي تحدثنا فيه بكل تفصيل عن طريقة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443 من خلال موقع الدعم والحماية الاجتماعية السعودية. كما بينا لمتابعينا الكرام من مواطني ومواطنات المملكة العربية السعودية شروط استحقاق نظام الضمان الاجتماعي الجديد وما هي أهداف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تسعى لتحقيقها.