طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 وزارة الموارد البشرية

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عمر شويل - جدة يستمر البحث في المملكة العربية السعودية عن طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد عبر منصة الدعم الحماية الاجتماعية sbis التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية hrsd.gov.sa. و بعد التحديثات الجديدة على النظام وتطبيقا لبرنامج رؤية المملكة 2030 أعلنت الوزارة عن بداية عملية التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد يوم 20 نوفمبر 2021م لكل من تتوفر فيه شروط استحقاق الدعم المالي من الأسر الفقيرة الأشد احتياجا، ومن بين اهم اهداف نظام الضمان الاجتماعي المطور تحويل أفراد المجتمع من مستهلكين إلى منتجين وفق آلية ونظام جديدة اعتمدتها الوزارة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية من أجل ضمان تحقيق الاستقلال المالي للفرد عبر عملية التأهيل والتدريب والمرافقة. ومن خلال موقع ثقفني الاخباري ستعرف على رابط التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

رابط وطريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 اكثر ما يتم البحث عنه في السعودية. عبر محرك بحث جوجل ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي. ويهدف نظام الضمان الاجتماعي الجديد المطور الذي وافق عليه مجلس الوزراء السعوي واطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. إلى تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية. ودعم الفئات المستحقة من الفقراء والمحتاجين وتحسين حياتهم الاجتماعية. وتحويلهم من مستهلكين الى منتجين من خلال وتقديم كافة الخدمات المتمثلة في التأهيل والتدريب ومساعدتهم في عملية التوظيف.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

بعد بداية عملية التقديم في الضمان الاجتماعي الجديد يوم عشرون نوفمبر2021م. ورغم مرور اكثر من عشرة أيام على فتح باب القبول والتسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443 إلى ان عملية التقديم مازالت مستمرة، اذ حدد وزارة الموارد البشرية السعودية يوم 20 مايو 2022 كآخر موعد للتقديم على نظام الضمان الاجتماعي الجديد وللتسجيل ما عليكم سوى اتباع الخطوات التالية:

الولوج على موقع منصة الدعم والحماية الاجتماعية اذا لم يكن لديك حساب قديم في المنصة يجب عليك الضغط على أيقونة “تسجيل جديد”. بعدها يجب تدوين كافة البيانات الخاصة بك ومن ضمنها: رقم الهوية الوطنية للمتقدم، تاريخ ميلاده، رقم الجوال. ثم كتابة رمز التحقق المدرجة في الصورة. الضغط على مربع الإقرار والموافقة على الشروط والأحكام. رفع كافة الملفات والمستندات الخاصة بعملية التسجيل النقر على مربع إرسال. وبذلك تتم عملية التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور بكل سهولة وبشكل الكتروني. يستطيع كل مواطن سعودي من الفئات الأشد احتياج معرفة طريقة التقديم على الضمان الاجتماعي الجديد من خلال الاطلاع على الفيديو ادناه والذي يوضح عملية التسجيل بشكل مفصل ودقيق.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور 1443

علاوة على ذلك، من بين اهم المواضيع التي تشغل بال الكثيرين في لمملكة العربية السعودية ما هي شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور الجديد، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن شروط استحقاق نظام الضمان الاجتماعي الجديد التي يجب ان تتوفر في كل فرد او عائلة ترغب في الحصول على معاش الضمان وجاءت شروط الاستحقاق كالتالي:

الجنسية السعودية والإقامة الدائمة في المملكة. كذلك حيازة بطاقة إقامة وطنية سارية المفعول تاريخ التدقيم على الضمان الاجتماعي. يجب على الفرد تقديم كافة البيانات والأوراق الازمة عند التسجيل أيضا يجب ان يكون الراتب الشهري للفرد الراغب في التقديم على الضمان الاجتماعي المطور يجب ان يكون أقل من قيمة المعاش التي تم تحديدها من قبل نظام الاجتماعي الجديد.

إلى هنا نصل إلى نهاية هذا المقال والذي تحدثنا في بكل تفصيل عن طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 من خلال موقع منصة الدعم والحماية الاجتماعية برنامج الضمان الاجتماعي وما هي شروط استحقاق الضمان الاجتماعي التي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية.