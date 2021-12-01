رابط وخطوات الاستعلام عن مكافآت الطلاب برقم الهوية 1443 عبر نظام نور

خطوات الاستعلام عن مكافآت الطلاب برقم الهوية 1443، حيث يبحث تقدم وزارة التعليم فى المملكة العربية السعودية عدد من المكأفات للطلاب والطالبات فى مختلف المراحل الدراسية تحفيزاً للطلاب على القيام بالدراسة فى المملكة، وقد يرغب الكثير من الطلاب بالقيام بالاستعلام عن تلك المكأفات وذلك لأن يحصلون على تاريخ صدورها فى المملكة.

استعلام مكافآت الطلاب برقم الهوية 1443

تعمل وزارة التعليم فى المملكة العربية السعودية على تقديم عدد من المكأفات للطلاب وذلك لأن تقوم بتحفيز الطلاب على التعليم فى المملكة حيث إن وزارة التعليم السعودية تصرف هذه المكأفاة لجميع الطلاب فى كافة مدارس التربية الحكومية والخاصة، وتكون قيمة هذه المكفأة تتراوح ما بين 250 وحتي 600 ريال سعودي حسب الطالب.

طريقة التسجيل فى نظام نور

حتي يتم الاستفادة من كافة الخدمات المقدمة من نظام نور التعليمي لابد من التسجيل فية حيث يكون ذلك عن طريق القيام ببعض الخطوات وهي تتلخص فى السطور التالية:

الانتقال إلى موقع نظام نور الرسمي على شبكة الأنترنت.

اختيار من الصفحة الرئيسية إنشاء حساب جديد.

تكتب أسم الطالب ثم تقوم بتحديد الجنسية.

بعد ذلك تقوم بكتابة رقم الهوية أو رقم الإقامة فى المكان المخصص له.

تكتب تاريخ الميلاد ثم البيانات الشخصية المطلوبة منك.

كتابة رقم الهاتف المحمول فى المكان المخصص له.

بعد ذلك تكتب عنوان البريد الإلكتروني.

إدخال كلمة السر ثم تأكيد كلمة السر.

الضغط على زر التسجيل الموجود فى اسفل الصفحة

خطوات الاستعلام عن مكافآت الطلاب برقم الهوية 1443

يستطيع الطالب القيام بعملية الاستفسار عن قيمة المكأفات عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص فى السطور التالية:-