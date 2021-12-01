رابط حجز موعد في المرور السعودي 1443 عبر منصة أبشر absher sa

يُعد حجز موعد في المرور السعودي 1443 أحد أهم عمليات البحث المنتشرة مؤخرا في المملكة العربية السعودية، وبالاتفاق مع الإدارة العامة للمرور وفرت حكومة المملكة العربية إمكانية الحجز أونلاين عبر الأنترنت من خلال منصة “أبشر” الإلكترونية دون بذل أي مجهود، وذلك للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، وأيضا لتوفير الوقت والجهد للمواطنين في كل أنحاء المملكة، كما أوضحت الوزارة أن تحديد موعد إلكتروني في حركة المرور السعودية 1443 يتم بطريقة جد بسيطة وذلك ما سنوضحه لكم في السطور أدناه.

حجز موعد في المرور السعودي 1443

منصة أبشر هي موقع إلكتروني قامت وزارة الداخلية السعودية بإطلاقه للمواطنين السعوديين والمقيمين بحيث تسمح لهم بعرض اهتماماتهم الخاصة دون الحاجة إلى الذهاب للإدارة، وتخدم المنصة ما يقرب من 21 مليون مشترك، وتوفر أكثر من 200 خدمة إلكترونية، كما توفر خدمات مجانية على مدار 24 ساعة في اليوم، ويمكن للمواطنين حجز موعد في المرور السعودي من خلال منصة أبشر الرسمية، وهو ما يتماشى مع رغبة الحكومة السعودية في توفير الجهد والوقت للمواطنين والمقيمين في ظل انتشار وباء فيروس كورونا في المملكة.

طريقة حجز موعد في المرور السعودي 1443

يمكنك حجز موعد في المرور السعودي بطريقة جد بسيطة وذلك من خلال بضع الخطوات التي رتبناها لكم كالتالي:

أولاً، قم بالدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.

في الصفحة الرئيسية، انقر على الخدمات الفردية.

يجب عليك ملء اسم المستخدم وكلمة المرور ورقم الهوية ورمز التحقق الخاص ورقم هاتفك المحمول.

بعد ذلك، سوف تتلقى رسالة على هاتفك.

اكتب رمز التحقق في المكان المخصص له.

قم بالنقر على كلمة “المزيد”، ثم اضغط على كلمة المرور.

انقر فوق تحديد موعد.

بعد ذلك تحتاج إلى تحديد الغرض من الموعد، بالإضافة إلى تحديد المنطقة.

انقر فوق كلمة “التالي”.

اختر الفرع الذي يناسبك، واختر التاريخ والوقت.

يرجى قراءة التعليمات بعناية قبل التأكيد عليها.

انقر على “تأكيد”.

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