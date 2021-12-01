حساب المواطن يعلن عن صدور النتائج الأهلية للدفعة 49 لشهر ديسمبر وموعد صرفها في المملكة

حساب المواطن عن صدور النتائج الأهلية للدفعة (49) لشهر ديسمبر وللتحقق من الأهلية يمكن للمستفيد من الدخول على البوابة الإلكترونية كما أوضح مسبقا برنامج حساب المواطن عن الحلول المتبعة في حالة وجود دفعات قد تم استبعادها من الحساب البنكي للمستفيد موضحا الاجراءات المطلوبة إذا كان هناك حالة قدتم وضع المبلغ لها ولكن لم تصل إلى حساب المستفيد أما بالنسبة للدفعة المرفوضة فقط وضح برنامج حساب المواطن عبر الموقع الإلكتروني بأنه قد “تم تحويل مبلغ الاستحقاق ولكن لم يتم أداعه في حساب المستفيد ويرجع ذلك إلى وجود مشكلة في الحساب البنكي” و في هذه اللحظات تزايد عمليات البحث بشكل كبير من قبل عشرات الآلاف من الأسر المستفيدة من برنامج حساب المواطن بالمملكة بحثا عن معرفة طريقة الاستعلام وما هي نتائج الأهلية والاستحقاق وموعد صرف الدعم سوف نوفر لكم كل ذلك بالاطلاع على هذا المقال.

حساب المواطن و صدور نتائج الدفعة (49)

بعد إعلان برنامج حساب المواطن وصدور نتائج الأهلية للدفعة 49 يمكن لجميع مواطني المملكة الاستعلام عن نتائج الأهلية في برنامج حساب المواطن بطريقة إلكترونية بإدخال رقم الهوية الوطنية عن طريق رابط بوابة حساب المواطن والتابعة للمنصة الوطنية الموحدة وبعد ظهور النتائج الأهلية مباشرة سوف يتم صرف الدعم المالي وإيداعه في حسابات المستفيدين وقد نوه برنامج حساب المواطن المواطنين الذين لم تشملهم نتائج الأهلية القيام بتقديم طلبات اعتراض وهذا سوف يكون يوم خمسة من تاريخ الإيداع بمدة تقدر ب 90 يوما يحكم من خلالها تقديم الطلبات والاعتراض.

موعد صرف الدفعة (49) من برنامج حساب المواطن

خطوات الاستعلام عن نتائج الأهلية في برنامج حساب المواطن.

الدخول إلى رابط بوابة حساب المواطن.

ثم الانتقال إلى قائمة أهلية الدراسة.

اختيار قائمة أهلية الدراسة سوف يعرض لك الموقع نتائج الأهلية.

شروط الأهلية والاستحقاق في برنامج حساب المواطن

شرط أساسي أن يكون المواطن المسجل أو المستفيد سعودي الحسنية.

يستثنى من هذا شرط الجنسية ابني وابن المواطنة و الزوج أو الزوجة في السعودية.

كما يستثنى من هذا الشرط حاملي بطاقات التنقل.

يكون المواطن مقيم أقامة دائما على أراضي المملكة.

يكون المواطن مقيم أقامة دائما على أراضي المملكة. لابد أن تكون مدة أقامته تزيد عن 90 يوما خلال 12 شهرا السابقة.

لا يجوز التقديم لمن يوجد في دور الإيواء الحكومية أو السجون.

يجب توافق البيانات المقدمة مع بيانات الجهات التي لها علاقة بالمستفيد.

اجراءات حلول الدفعات المرفوضة