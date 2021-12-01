إعفاء عملاء مصرف الراجحي المتعثرين في السداد لجميع المواطنين والمقيمين وطريقة التقديم

إعفاء مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية من الموضوعات الهامة التي تشغل بال العملاء من بنك الراجحي، ويعتبر مصرف الراجحي من اهم المصارف الإسلامية التي تقدم العديد من الخدمات للمواطنين السعوديين والمقيمين والمتقاعدين داخل المملكة والذي تناسب جميع الأسر والأفراد ويتم الموافقة الفورية عند طلب التمويل، ويقدم مصرف الراجحي مميزات عديدة منها خدمة إعفاء الأقساط المتبقية وذلك بشروط بسيطة يجب توافرها عند طلب الإعفاء فهي من الخدمات الحديثة التي يقدمها البنك، ويمكن إتمام جميع الإجراءات عبر الموقع الإلكتروني لطلب الإعفاء من سداد قيمة قرض مصرف الراجحي.

مزايا مصرف الراجحي

صدر أمر ملكي بإعفاء سداد تمويل بنك الراجحي وتسديد الأقساط المتبقية بأمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ويعتبر مصرف الراجحي من اهم المصارف التمويلية داخل المملكة العربية السعودية والذي أسسها الشيخ صالح الراجحي، حيث تميز مصرف الراجحي بتقديم القروض المسيرة بدون تحويل الراتب وبدون كفيل للعديد من الفئات المستفيدة بالسعودية، ويعتبر طلب الإعفاء من البنك من المشاكل الرئيسية لكثير من المواطنين المتعثرين والمتضررين في سداد باقي الأقساط المتبقية لعملاء المصرف اللذين يعانون من مشاكل مادية، كما يقدم مصرف الراجحي العديد من التمويلات التي تتناسب مع الراتب الشهري الخاص بك وبموافقة فورية خلال دقائق عند طلب التمويل.

شروط إعفاء مصرف الراجحي

في حالة وفاة العميل لا قدر الله يجب تقديم صورة من الهوية الوطنية للمتوفي من أجل إعفاء الأسرة من سداد القروض.

في حالة العجز الكلي أو مرض خطير أو حادث يسبب له أعاقة جسدية لا قدر الله يجب تقديم كافة الأوراق التي تثبت صحة ذلك من أجل قبول طلب الإعفاء.

طريقة التقديم طلب إعفاء مصرف الراجحي

يمكنك التقديم علي طلب الإعفاء من مصرف الراجحي السعودي من خلال الموقع الرسمي، لابد من تسجيل الدخول علي الموقع الخاص لمصرف الراجحي ثم بعدها كتابة البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل صحيح، وإرسال الأوراق والمستندات اللازمة من أجل قبول الإعفاء مع توضيح سبب طلب الإعفاء وسوف يتم الرد عليك بالقبول أو الرفض من مصرف الراجحي.