نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى ينزل دعم ريف هذا الشهر ديسمبر رابط برنامج reef موعد صرف دعم ريف للأسر المنتجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى ينزل دعم ريف لهذا الشهر ديسمبر 2021، سؤال تردد كثيراً في مواقع التواصل الاجتماعي وعبر محرك البحث الشهير “جوجل”، حيث يبحث المستفيدين من الدعم عن موعد صرف دعم ريف لهذا الشهر، وهو برنامج حكومي يختص بدعم صغار المزارعين وأسرهم، ويقوم بتوفير الدعم المادي شهرياً بنسبة 10% من قيمة رأس المال الخاص بالمشروع، بشرط ألا يتعدى الحد الأقصى للدعم المقدم 54000 ريال سعودي. وأشارت وزارة البيئة والمياه الزراعية أن برنامج ريف، يهدف إلى الارتقاء بالمزارعين وأسرهم وتحسين القطاع الزراعي بالمملكة.

كما يهدف إلى تحسين وضع صغار المزارعين ورفع كفائتهم المعيشية، كما يهدف إلى جعل هذه الشريحة الكبيرة من المجتمع فاعلة ومؤثرة في نمو الاقتصاد بقطاع الزراعة في المملكة، ورفع وزيادة الإنتاج من خلال توفير الآلات الزراعية اللازمة وتقديم الدعم المادي الذي يساعد في ذلك، وبرنامج ريف يختص بدعم بعض الأنشطة الزراعية، مثل تربية النحل ومنتجي البن العربي، والفاكهة التي تدخل ضمن استهداف الدعم والمحاصيل البعلية، وبالإضافة إلى تقديم دعم نقدي لهذه الأسر المنتجة، يتم تقديم برامج تطويرية لهم تهدف إلى تحسين مستوى وكفاءة المجال الزراعي.

متى ينزل دعم ريف لهذا الشهر

ازداد البحث كثيراً عن موعد صرف دعم ريف لهذا الشهر ديسمبر 2021، وقد صرح برنامج ريف reef عبر موقع البرنامج الإلكتروني تويتر، أنه سوف يتم إيداع الدعم المخصص لبرنامج ريف لهذا الشهر يوم الأحد الموافق 05\12\2021، وعليه فيجب على المستفيدين مراجعة حساباتهم والتأكد من نزول المبالغ المستحقة لهم في هذا الموعد المحدد.

متى ينزل دعم ريف بعد التسجيل

متى ينزل دعم ريف بعد التسجيل ومتى ينزل دعم ريف بعد قبول الطلب أسئلة ترد في أذهان الكثير ممن يرغبون في الحصول على الدعم، وللإجابة عن هذا السؤال في البداية يتم التسجيل في البرنامج من خلال رابط برنامج دعم ريف الإلكتروني، وتقديم كافة المستندات اللازمة والمطلوبة مع دراسة جدوى للمشروع، وبعد ذلك يتم التأكد من صحة البيانات والمستندات المطلوبة من قبل لجنة مشكلة لهذا الغرض، وعند قبول الطلب والتأكد من صحتها والتأكد من أحقية مقدم الطلب في الحصول على الدعم، يتم إعلام مقدم الطلب في حالة القبول في مدة لا تزيد عن 60 يوم من تاريخ تقديم الطلب، ففي قطاع القيمة المضافة يكون من تاريخ زيارة ممثل الجمعية المعتمدة، للتحقق من المشروع في خلال 60 يوم، وفي قطاع الزراعة 60 يوم من تاريخ تقديم الطلب.

رابط الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية

يتم الاستعلام عن دعم ريف بالدخول على رابط برنامج ريف الإلكتروني.

النقر على أيقونة “تسجيل الدخول” بعد إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

ملء كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

النقر على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.

الضغط على “الاستعلام عن دعم ريف” ثم النقر على أيقونة “استعلام”.

رقم الاتصال الموحد لدعم ريف

أعلن برنامج ريف أن قنوات التواصل مع خدمة عملاء برنامج reef تكون من خلال حساب البرنامج على موقع تويتر أو من خلال الاتصال المباشر على رقم 19930.