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عمر شويل - جدة رسوم الإقامة الدائمة في السعودية 1443 حسب النظام الجديد ومزايا الإقامة المميزة. تعتبر المملكة العربية السعودية من أكثر الدول داخل الوطن العربي التي يسافر إليها الأجانب من مختلف الدول. كما إن المملكة من أكبر الدول التي تضم الأجانب الوافدين والمقيمين بداخلها سواء إقامة للعمل أو لإداء مناسك الحج والعمرة وغيرها. ولهذا فهناك العديد من الأجانب الوافدين لديهم الرغبة في الإقامة بشكل دائم داخل المملكة. ولذلك قامت الحكومة السعودية بوضع مجموعة من الأحكام والضوابط للإقامة المميزة. لكي يتمكن الأجنبي الوافد من الحصول على مختلف المزايا التي تعطيها له الإقامة الدائمة يجب دفع الرسوم وكذلك توافر جميع الشروط. ولهذا سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض الشروط المطلوبة للحصول على الإقامة المميزة وكذلك الرسوم المطلوبة. كما يمكنك التعرف أيضاً على ماهي رسوم تجديد الإقامة في السعودية 2021 وطريقة سداد الرسوم وغرامة التأخير.

رسوم الإقامة الدائمة في السعودية 1443

تعتبر الإقامة المميزة من أنواع الإقامة التي توفرها المملكة العربية السعودية للوافدين الأجانب. التي تعطي لهم مجموعة من المزايا والدتي لا توفرها لهم الإقامة المؤقتة أو السنوية. كما يتمكن الوافد الأجنبي من تحديد ماإذا كانت هذه الإقامة محددة بمدة معينة أو غير محددة وفي جميع الحالات يحصل على مختلف المزايا. ولكي يحصل الوافد على الإقامة الدائمة يجب دفع الرسوم والمطلوبة والتي يمكننا عرضها كما يلي:

800 ألف ريال سعودي الرسوم المطلوبة للحصول على الإقامة الدائمة ويتمع الدفع بشكل فوري ويتمتع بالإقامة الغير محددة.

100 ألف ريال سعودي رسوم الإقامة الدائمة محددة المدة بحيث تكون صلاحية الإقامة عام واحد.

شروط الإقامة الدائمة في المملكة

هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن يتم توافرها في الوافد الأجنبي للحصول على الإقامة الدائمة. ويمكننا ذكر الشروط المطلوبة للإقامة المميزة كما يلي:

مزايا الإقامة الدائم في المملكة

توفر الإقامة الدائمة الوافد العديد من المزايا والتي يمكن الحصول عليها عن طريق الدخول على مركز الإقامة المميزة. كما يمكننا ذكر مزايا الإقامة المميزة كما يلي:

إمكانية إصدار تأشيرة زيارة للأقارب. كما يتمكن من إستقدام العمالة المنزلية تمكنه من إمتلاك العقار في أي مكان بالمملكة كما تمكنه من الاستمتاع بوسائل نقل خاصة به يستطيع العمل داخل مؤسسات القطاع الخاص مزاولة الاستثمار داخل المملكة تبعاً لنظام الاستثمار الأجنبي كما تمكنه من حرية الخروج من المملكة والعودة.

طريقة سداد رسوم تجديد الإقامة داخل المملكة العربية السعودية

بعد أن قمنا بعرض تفاصيل الإقامة الدائمة داخل المملكة وكذلك اهم مزايا الإقامة الدائمة والشروط التي يجب توافرها. يمكننا عرض كيفية سداد رسوم تجديد الإقامة. حيث يتمكن المقيم حاليا من سداد رسوم التجديد بشكل إلكتروني بدون الحاجة إلي الذهاب إلي الفرع للسداد. ويتم ذلك عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي او السداد من خلال أحد البنوك التي بها إمكانية السداد .