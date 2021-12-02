نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم الاتصال بشي إن المجاني وفتح حساب جديد shein في المقال التالي
رقم الاتصال بشي إن المجاني، حيث يعتبر البحث عن رقم التواصل مع شي إن هو أحد أهم الطرق المميزة التي يستطيع من خلالها أي عميل أن يقوم بالتواصل مع خدمة العملاء شركة ناقل داخل بجميع مدن المملكة العربية السعودية، حيث يستطيع كافة العملاء التعرف على أي معلومات أو المنتجات التي يمكن الحصول عليها من المنصة، ويتخصص المتجر في بيع العديد من المنتجات التي تخص الأزياء بنظام البيع بالتجزئة، وهذا المتجر أحد المتجر الصينية المتميزة في بيع الأزياء ذات الماركات العالمية عبر الإنترنت، ويمتلك المتجر عدد هائل من الفروع والعمال بجميع دول العالم، وسوف نوضح لكم رقم الاتصال بشي إن المجاني وطريقة فتح حساب بموقع شي إن.
رقم الاتصال بشي إن المجاني
يتوفر رقم ناقل شي إن الذي من خلاله يستطيع جميع العملاء بالمملكة العربية السعودية التواصل والاستفسار عن أي خدمات تقدمها المنصة، ويتم التواصل علي هذا الرقم:
- يمكن التواصل مع رقم خدمة عملاء شي إن الموحد التالي: 8002464444.
- كما يمكن بكل سهولة التواصل إلكترونياً من خلال عنوان البريد الإلكتروني التالي: [email protected]
وتتعاون شركة شي إن مع عدد من شركات الشحن داخل المملكة العربية السعودية السعودية، ويتوفر شحن شي إن السعودية من خلال الشحن عبر شركة سمسا، أو أن يتم الشحن من خلال شركة زاجل، كما تتعاون مع شركة أرامكس وشركة ناقل، بالإضافة الي الشحن من خلال شركة ايمايل، وكذلك توافر الشحن عبر شركة فيتشر.
طريقة فتح حساب في شي إن إلكترونياً
يستطيع أي عميل متواجد داخل المملكة العربية السعودية القيام بفتح حساب في شركة شي إن من خلال بعض الخطوات التي تتم إلكترونياً علي علي النحو التالي:
- يجب الدخول علي موقع المنصة التالي: shein.com.
- يقوم كل عميل بالضغط علي تبويب التسجيل كعضو جديد بموقع شي إن الإلكتروني.
- يجب إدراج العنوان البريدي الذي يخص كل عميل علي حده.
- يجب تعيين كلمة مرور تكون خاصة بالعميل ثم تأكيدها مرة أخري.
- يتطلب أن يتم تحديد التسجيلات المفضلة الخاصة بالعميل ثم الضغط علي التسجيل.
- وبذلك يكون قد استطاع العميل فتح حساب بمنصة شي إن والاستفادة من جميع العروض والخدمات التي يتم تقديمها للعملاء.
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