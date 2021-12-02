رقم الاتصال بشي إن المجاني وفتح حساب جديد shein

رقم الاتصال بشي إن المجاني، حيث يعتبر البحث عن رقم التواصل مع شي إن هو أحد أهم الطرق المميزة التي يستطيع من خلالها أي عميل أن يقوم بالتواصل مع خدمة العملاء شركة ناقل داخل بجميع مدن المملكة العربية السعودية، حيث يستطيع كافة العملاء التعرف على أي معلومات أو المنتجات التي يمكن الحصول عليها من المنصة، ويتخصص المتجر في بيع العديد من المنتجات التي تخص الأزياء بنظام البيع بالتجزئة، وهذا المتجر أحد المتجر الصينية المتميزة في بيع الأزياء ذات الماركات العالمية عبر الإنترنت، ويمتلك المتجر عدد هائل من الفروع والعمال بجميع دول العالم، وسوف نوضح لكم رقم الاتصال بشي إن المجاني وطريقة فتح حساب بموقع شي إن.

رقم الاتصال بشي إن المجاني

يتوفر رقم ناقل شي إن الذي من خلاله يستطيع جميع العملاء بالمملكة العربية السعودية التواصل والاستفسار عن أي خدمات تقدمها المنصة، ويتم التواصل علي هذا الرقم:

يمكن التواصل مع رقم خدمة عملاء شي إن الموحد التالي: 8002464444.

كما يمكن بكل سهولة التواصل إلكترونياً من خلال عنوان البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

وتتعاون شركة شي إن مع عدد من شركات الشحن داخل المملكة العربية السعودية السعودية، ويتوفر شحن شي إن السعودية من خلال الشحن عبر شركة سمسا، أو أن يتم الشحن من خلال شركة زاجل، كما تتعاون مع شركة أرامكس وشركة ناقل، بالإضافة الي الشحن من خلال شركة ايمايل، وكذلك توافر الشحن عبر شركة فيتشر.

طريقة فتح حساب في شي إن إلكترونياً

يستطيع أي عميل متواجد داخل المملكة العربية السعودية القيام بفتح حساب في شركة شي إن من خلال بعض الخطوات التي تتم إلكترونياً علي علي النحو التالي: