أسهل خطوات التسجيل في العنوان الوطني للأفراد gov.sa وخدمات البريد السعودي برقم الهوية الوطنية فقط

خطوات تسجيل العنوان الوطني للأفراد gov.sa وخدمات البريد السعودي برقم الهوية الوطنية فقط تحظى بمحل بحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، ومن الأمور الهامة التي يهتم بها الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية ، معرفة طريقة التسجيل في العنوان الوطني عبر منصة البريد السعودي لما له من أهمية قصوي في المميزات والخدمات التي يقدمها يوميآ وبشكل أساسي بالاضافة الي ان الكثير من المصالح الحكومية في المملكة العربية السعودية تتطلب في بياناتها وجود عنوان وطني لكل مواطن.

خدمات البريد السعودي للعنوان الوطني

خدمة العنوان الوطني.

واصل العالمي.

النظم الجغرافية.

تقفي الآثر التي تمكن من تتبع خط سير الطرود الخاصة بك.

الحاسبة البريدية.

بريدي أون لاين.

معرفة تكلفة الخدمات البريدية المتعددة.

الحصول على صندوق بريد خاص بك من أجل استلام الطرود أو الرسائل البريدية الخاصة بك.

كيفية التسجيل في العنوان الوطني للبريد السعودي

للتسجيل في العنوان الوطني السعودي برقم الهوية الوطنية فقط ضمن خدمات البريد السعودي للاستفادة منها عليكم باتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلي الموقع الإلكتروني الخاص بالبريد السعودي عبر رابط gov.sa.

اضغط علي أيقونة إنشاء حساب جديد.

قم بتحدد أفراد أو قطاع أعمال.

اضغط علي أيقونة إذا كنت مواطن سعودي أو شخص أجنبي مقيم.

اذا كنت مواطن سعودي أدخل رقم الهوية في الخانة المخصصة.

وفي حالة الإقامة أدخل رقم بطاقة الإقامة في الخانة المخصصة

إدخال موعد انتهاء بطاقة الهوية أو الإقامة.

النقر علي كلمة متابعة

أدخل الرمز البريدي في الخانة المطلوبة.

انقر على إنهاء.

بهذه الخطوات تكن قد قمت بالتسجيل في البريد السعودي والعنوان الوطني للأفراد

التسجيل في البريد السعودي واصل

وعن كيفية التسجيل في البريد السعودي واصل عليك باتباع الخطوات التالية :

الولوج إلى الموقع الإلكتروني للعنوان الوطني.

اضغط علي خدمة تسجيل الأفراد.

ثم النقر علي أيقونة تسجيل جديد.

اضغط علي أيقونة الموافقة على الشروط والأحكام أولاً.

ثم قم بالضغط على كلمة التالي.

قم بملئ البيانات المطلوبة في الأماكن المخصصة.

سوف يتم التحقق من الهوية الوطنية عن طريق رقم الهاتف المدون.

بعد التأكد سيتم إنشاء حساب خاص بك في البريد السعودي واصل بنجاح.



مزايا وخدمات البريد السعودي

_الحصول على عنوان وطني.

_الختم الإلكترونية.

_صندوق البريد.

_الحوالات المالية.

حصد البريد السعودي جوائز عالمية عديدة بسبب الخدمات الهامة واللازمة التي يقدمها للمواطنين .