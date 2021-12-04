نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور 1443 شروط استحقاق الدعم والية التسجيل sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور 1443 ، فقد أطلقت دائرة الموارد البشرية نظامها الجديد الضمان الاجتماعي المطور1443، وذلك بهدف دعم الأسر المتعففة، ورفع مستويات المعيشة لهم من خلال تقديم مساعدة مادية شهرية لجميع المؤهلين، ويجب أن يكون الفرد مستوفي اشتراطاته عند طلب الدعم من المعاش التقاعدي الشهري الذي تدفعه الوزارة، وتتساءل كذلك بعض الأشخاص عن تاريخ صرف الضمان الاجتماعي المطوّر 1443 وكيفية التقديم، ومن خلال موقع ثقفني ننشر كافة التفاصيل المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية المطورة وشروط التسجيل للمرشحين الراغبين في الانضمام للضمان الاجتماعي المطوَّر الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية بالسعودية.

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور

من الجدير بالذكر أنه يتم تحديد نزول الضمان الاجتماعي المطور في بداية كل شهر ميلادي، وقد تم تحديد العمل بنظام الضمان الاجتماعي المطور، وذكرت الوزارة شروط معينة يجب أن تنطبق هذه الشروط على الفئات التي تم تحديدها لصرف الضمان الاجتماعي، ووضحت من هم الحالات المستثناة من صرف المعاش، بالإضافة إلي وضعها منصة إلكترونية يتم من خلالها الدخول للتسجيل، والاستعلام عن موعد صرف الضمان.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطوُر

وضعت دائرة الموارد البشرية رابطًا للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443، حيث تم فتح باب التسجيل اعتبارًا من 20 الموافق من شهر نوفمبر الماضي ، ومن خلال دعم المنصة والحماية الاجتماعية يمكنك التسجيل في الأمن المطور باتباع الخطوات الموضحة بالتفصيل:

ادخل إلى الموقع الإلكتروني لمنصة الدعم والحماية الاجتماعية.

اضغط على تسجيل جديد، اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور ورقم التعريف ورقم الهاتف المحمول والبيانات الأخرى.

ثم اضغط علي أيقونة تم التسجيل

بعد ذلك انتقل إلى الصفحة المخصصة للضمان الاجتماعي المطور، ثم اضغط على “ملف موحد”

اكتب كافة البيانات الشخصية المطلوبة، ثم “تأكيد الطلب”.

ما هي شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1443

وضحت دائرة الموارد البشرية شروطًا معينة يجب أن تنطبق على المستحقين للضمان الاجتماعي، على النحو التالي:

يشترط نظام الضمان الاجتماعي الجديد أن يكون المستفيد سعودي الجنسية. كما أوضح نظام الضمان الاجتماعي الجديد متطلبات الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية. كما يجب ألا يتجاوز المستفيد الحد الأدنى للمعاش التقاعدي الذي حدده الضمان الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون المستفيد منتسبًا إلى نظام التأمين الاجتماعي. بالنسبة للأرامل والمطلقات، يجب أن يكونوا مسئولين عن خدمة أبنائهم داخل السعودية وليس خارجها. كما تم تحديد فئات معينة مستثناة من هذه الشروط، وهي النساء المتزوجات من سعودي، والأرامل والمطلقات.

القيمة المحددة لأجور الضمان الاجتماعي

أن نظام الضمان الاجتماعي الجديد المطور حدد القيم المالية على النحو التالي: