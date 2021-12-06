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عمر شويل - جدة طلب مساعدة مالية www.my.gov.sa لفئات متعددة من الشعب السعودي والتي يتم تقديمها وإرسالها إلى الديوان الملكي السعودي الذي يستقبل يوميا عبر البريد الإلكتروني الخاص أو الموقع المخصص لطلب المساعدات المئات من الطلبات، كما يتم تسلم موظفي الديوان الرسائل المتعددة لطلب المساعدة المالية أو بناء مسكن من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ولا يخيب ولي العهد ظن الراغبين في الدعم والمساعدة ويتم دراسة الطلبات وأرشفتها بشكل جيد والرد على جميع الطلبات، ويكون على الراغبين في التقديم اختيار الصيغة المناسبة والأفضل لتقديم هذه الطلبات.

طلب مساعدة مالية www.my.gov.sa الديوان الملكي “محمد بن سلمان” بالصيغة الرسمية

تقوم العديد من المؤسسات الاجتماعية في المملكة لتقديم الدعم إلى المحتاجين والذي يتم الحصول على هذا الدعم من المؤسسات الحكومية والأهلية في حال قام الراغب في الحصول على الدعم، مادي أو عيني أو دعم بناء منزل أو الحصول على منحة، أن يقوم بالتسجيل في الموقع والمؤسسة الخيرية ليتم مراجعة الطلبات جميعها وبيان الاستحقاق وفق معايير كل مؤسسة خيرية، حيث يكون هنالك حساب المواطن والذي يشمل فقط التضررين من الإصلاحات الاقتصادية بالمملكة وتم إيقاف التسجيلات الجديدة فيه، كما أن هنالك وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تقبل تسجيلات جميع المواطنين المحتاجين والتي تقوم بدراسة حالة المسجلين وبيان الاستحقاق والأهلية وفق المعايير الخاصة والجديدة التي تقوم بوضعها في نظام الضمان الاجتماعي المطور، على أن تقوم بصرف رواتب المستفيدين في كل شهر.

الديوان الملكي السعودي

الديوان الملكي هو الجهة المختصة لاستلام طلبات الحصول على الدعم والمعونة العاجلة من أفراد الشعب وذلك للمديونين أو الراغبين في الحصول على مساعدة مالية عاجلة للعون على مصاعب حياتية أو صحية كبيرة، كما يتم تلقي طلبات الحصول على منزل أو ترميم منازل آيلة للسقوط، ويم الرد على جميع الطلبات بعد تقوم كوكبة كبيرة من العاملين بالديوان باستلام الطلبات وتسجيلها وارشفتها والرد عليها خلال فترة قليلة.

خطوات ولي العهد السعودي نحو الفقراء من الشعب

قام ولي العهد بالمملكة بالعديد من الخطوات نحو الإصلاح الاقتصادي بالمملكة بالسنوات الأخيرة الماضية، كما قام بالتبرع بمبالغ نقدية كبيرة للمؤسسات الاجتماعية الخيرية، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وأيضا منصة إحسان الخيرية، لدعم الفقراء ومحدودي الدخل، بمبالغ سخية تبين من خلالها مدى الاهتمام البالغ بالفقراء من ابناء الشعب، كما يتم الرد على طلبات المساعدات المالية العاجلة والتي تأتي يوميا إلى الديوان الملكي السعودي.

صيغة طلب المساعدات المالية من الديوان الملكي السعودي

يجب أن يكون الطلب منسقا ومحددا في الطلب لتيسير قراءته والرد عليه.

يبدا الطلب بصيغة “بسم الله الرحمن الرحيم” تحية طيبة وبعد .

يتم الثناء على الذات الملكية بالكلام الرقيق والمحدد كالتالي: “السيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أو السيد ولي العهد محمد بن سلمان، بارك الله تعالى فيك وسدد خطاك، ثم يتم الدخول إلى الطلب (دعم مالي – دعم سكني – سداد دين – مساعدة عاجلة)، حيث يتم كتابة السبب بالتفصيل بأسلوب بسيط، ويتم الختام بطلب “أرجو إجابة طلبي سدد الله خطاك”.

يجب تسجيل بيانات الراغب في الدعم بالتفصيل وإرفاق المستندات التي تثبت الحاجة المالية العاجلة ليتم مراجعتها والرد عليها.

صيغة الطلب الذي يتم إرساله بالبريد

يكون على الراغبين في تسليم الطلبات وأرسالها بالبريد ان يكون لديهم نموذج مطبوع من الطلبات الرسمية على أن يتم ملئ جميع البيانات المطلوبة والتي تخص الراغب في الدعم وهي:

اسم صاحب الطلب رباعيا وكاملا.

عنوان السكن أو العنوان الذي يرغب في المراسلة عليه.

رقم الهاتف النقال أو التليفون الأرضي الذي لديه أو يمكن التواصل معه من خلاله.

البريد الإلكتروني.

الوثائق المطلوبة والتي تثبت الحالة المادية أو الحالة الصحية للمستفيدين.

خطوات التسجيل في الموقع للحصول على المساعدات المالية