رابط التقديم على وظائف وزارة المالية السعودية عبر منصة جدارة للوظائف الادارية

رابط التقديم على وظائف وزارة المالية التي يتم البحث عنه حالياً، بعد إعلان وزارة المالية في المملكة العربية السعودية، عن فتح باب التقديم بالنسبة لوظائف إدارية في 71 وظيفة، بالنسبة للسيدات والرجال، وذلك لجميع من حصلوا على درجات علمية لتناسب هذه الوظائف، وطبقا للضوابط التي قامت بوضعها الموارد البشرية، فانه يتم قبول السيدات المناسبات لهذه الوظائف عن طريق سلم رواتب الموظفين ويتم التقديم عبر منصة جداره الالكترونيه على وظائف ما بين الدرجة السادسة والثامنة وقد نبهت وزارة المالية ان التقديم سيكون الالكترونيه فقط.

رابط وظائف وزارة المالية

أعلنت وزارة المالية في المملكة رسميا انه سيتم فتح باب التقديم علي وظائف ادارية وذلك بالنسبة لجميع السيدات والرجال في وزارة المالية وسيتم الكترونيا عبر جدارة للتوظيف حيث سيتم فتح باب التقديم بداية يتم من يوم الأحد القادم 12 ديسمبر 2021 والذي وافق هجرياً يوم 8 جمادى الأول سنة 1443 هجريا، حيث ستكون المنصة الإلكترونية مفتوحة طوال الأسبوع من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الحادية عشرة ليلا جميع الرجال والسيدات للتقديم على 71 وظيفة.

شروط التقديم وظائف وزاره المالية

أكدت وزارة المالية في السعوديه انا الشروط التي تم وضعها للتقديم في الوظائف المعلنة بالنسبه للرجال والسيدات على وظائف وزاره الماليه هي كالتالي:

اولا الشخص او السيدة التي تقدم الوظيفة يجب ان يكون سعودي الجنسيه

كما يشترط في الأشخاص المتقدمين ان يكون حاصل على درجة علمية مثل البكالوريوس والماجستير

كما يشترط في الأشخاص المتقدمين ان يكون حاصل على درجة علمية مثل البكالوريوس والماجستير كما يشترط أن يكون قدم جميع الأوراق والمستندات التى تثبت حصوله على الدرجة العلمية

وأن يجتاز المقابلة الشخصية التي تتم معه بعد ان يتم عملية القبول في البدايه حيث سيكون الاولوية للاعلى درجة.

الفئات المستهدفة في وظائف وزاره المالية

بالنسبة للفئات المستهدفة سيكون الاختيار في البداية