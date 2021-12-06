شروط الحصول على الجنسية للمولودين في السعودية 1443و كيفية التقديم

شروط الحصول على الجنسية للمولودين في السعودية، حيث يسعى عدد كبير من مواليد المملكة العربية السعودية للحصول على الجنسية السعودية ، فقد أعلنت الجهات ذات الاختصاص بمنح الجنسيات بالمملكة عن الإجراءات المعايير الواجب السير والتوافق معها للحصول على الجنسية السعودية، إن الجنسية السعودية هي أحد أفضل وأقوى الجنسيات في العالم، حيث يمكن للمواطن والحامل للجنسية السعودية التنقل في معظم دول العالم بكل سهولة ووفق إجراءات بسيطة يجب عليه إتباعها، وتقوم المملكة العربية السعودية بمنح جنسيتها لكل من يتوافق مع الشروط التي يتم وضعها لذلك، كما هناك خطوات و شروط تجنيس زوجة المواطن السعودي وأهم قرارات وضع أبناء المواطنات السعوديات.



شروط الحصول على الجنسية للمولودين في السعودية 1443

تتضمن الأسطر التالي شروط تجنيس المواليد في السعودية 2022م، والمعلنة بشكل رسمي من قبل الحكومة السعودية لمنح المواليد الأجناب الجنسية السعودية:

يجب أن يجيد الأجنبي اللغة العربية. ثم يجب أن يتم تقديم طلب الحصول على الجنسية في السنة التي تلي بلوغه سن الرشد. يجب أن تتوفر في المولود الأجنبي صفة الإقامة الدائمة في السعودية عند بلوغ سن الرشد القانوني. ثم في حال أن كان المتقدم للحصول على الجنسية ذو سيرة أسيره وسلوك حسن وعدم توفر أي حكم عليه بأية أحكام جنائية أو بعقوبة السجن مدة تزيد على 6 اشهر لجريمة شرف أو أي جريمة أخلاقية.

كيفية تقديم طلب الحصول على الجنسية السعودية 1443

تتم عملية التقديم على الجنسية السعودية من خلال السير على العديد من الخطوات والإجراءات اللازمة، وهي على النحو التالي:

يتم أولًا تقديم قيد الطلبات ومن ثم يتم استقبالها في وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية. ثم تُشكل لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء، وهم من لا تقل مراتبهم عن الثامنة. وهذا شريطة أن يكون أحدهم مؤهلا بشكل نظامي. ثم يجب أن يتم التأكد من استيفاء المتقدم لجميع الشروط التي تضنها نظام الجنسية السعودية. بعدما يتم تقديم المعلومات من قبل صاحب الطلب، ثم تقوم اللجنة بمهمة تقييم الطلبات عبر 3 عناصر تمثل إجمالا 33 نقطة. إذا حصل صاحب الطلب على 23 نقطة على الأقل، ففي هذه الحالة يتم التوصية من قبل اللجنة باستكمال دراسة الطلب. وإذا لم يحصل على هذا العدد فإن اللجنة توصي بحفظ الطلب. تُجرى عملية دراسة الطلبات ومن ثم يتم استكمال بقية الإجراءات ويتم عرضها على اللجنة المختصة بالتجنيس. ثم يتم الإصدار للتوصية النهائية من قبل اللجنة المختصة، وبعد ذلك يتم عرض التوصية على وزارة الداخلية.

حالات منح الجنسية السعودية 1443

يوجد العديد من الحالات التي يتم فيها منح الجنسية السعودية، ووفقًا لما جاء في نص القانون الجديد فإن الحالات التي تحصل على الجنسية، وهي تكون المرأة أرملة المواطن السعودي، الرجل الأجنبي زوج المواطنة السعودية، الشخص مواليد السعودية من أب أجنبي وأم سعودية، المرأة الأجنبية زوجة المواطن السعودي.