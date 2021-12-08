نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارقام مكتب الامير محمد بن سلمان وطرق التواصل مع ديوان ولي العهد في المقال التالي

عمر شويل - جدة ارقام مكتب الامير محمد بن سلمان حيث دائما ما يقوم المواطن السعودي بالبحث عن كل ما يخص ويتعلق بـ الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود والاطّلاع على كل أخباره، ويبحث أبناء المملكة أيضًا عن الأرقام الخاصة بمكتب الأمير محمد بن سلمان من أجل التواصل معه مباشرةً حتى يتمكنوا من طرح جميع مشاكلهم الخاصة بهم على الأمير من أجل مساعدتهم حلها والتي تتمثل دائما في خِدْمَات ماليه أو عينية ومنهم من يحتاج إلى علاج على نفقة الدولة وأيضاً المتعثرين في تسديد أقساط قروض مستحقه عليهم وغيرهم، وفيما يلي توضيح كل أرقام مكتب سم ولي العهد وطرق التواصل معه.

مساعدات مكتب الأمير محمد بن سلمان

يُمكن للمواطنين داخل المملكة العربية السُّعُودية طلب المساعدات التالية من مكتب ولي العهد:

مساعدات مالية.

مساعدات عينية.

علاج على نفقة الدولة.

الإعفاء من أي قروض يكون المتقدم بالطلب متعثر في سداد قيمة الأقساط المستحقة عليه.

رفع الشكاوى أو التظلمات

ارقام مكتب الامير محمد بن سلمان

الأرقام ونقاط التواصل التالية متاحة للتواصل مع سمو ولي العهد محمد بن سلمان:

رقم الهاتف الخاص بديوان ولي العهد: 00955114882222

رقم المكتب الخاص لولي العهد: 8004000000 أو 92002220 أو 920030003

رقم الفاكس: 00966114803572.

عنوان البريد الإلكتروني E-mail هو: [email protected]

إيميل الموقع الإلكتروني للديوان الملكي السعودي، هو: [email protected]

رقم التواصل عبر صندوق البريد، هو: 11111 – الديوان الملكي ـ مدينة الرياض – المملكة العربية السعودية

ويذكر أنه يبدأ العمل من خلال الأرقام السالف ذكرها وذلك من الساعة الثامنة 8 صباحا وحتى الساعة الثامنة 8 مساء طوال أيام الأسبوع.

طريقة إرسال برقية لولي العهد محمد بن سلمان

يمكن لأي فرد معرفة كيف أرسل برقية لولي العهد محمد بن سلمان عبر اتباع الخطوات التالية

الاتصال من الهاتف على رَقْم (969) ، والضغط على رَقْم 1

سوف يقوم الموظف المختص بالحصول على بيانات المتصل.

يجب إملاء الموظف نص البرقية.

سوف يتم حفظ البرقية تمهيدًا لعرضها على ولي العهد وإعطاء المتصل رَقْم هذه البرقية للمتابعة.

إذا لم يصل رد على البرقية خلال 120 يوم ، يكون من حق المواطن إعادة إرسال البرقية.

نموذج طلب مساعدة مالية من الأمير محمد بن سلمان

إلى ولي العهد صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود أيده الله ووفقه وسدد خطاه

تحية طيبة وبعد ،،، ……….

محتوي الرسالة: ……………..

اسم المُرسل: ……………….

رَقْم الهُوِيَّة الوطنية الخاصة بي: …………..

رَقْم الجوال: ………………

عنوان الإقامة داخل المملكة: ……………