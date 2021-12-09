نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحدد موقف أم وزوجة المواطن غير السعودية في التوطين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رد علي كثير من التساؤلات التي وردت من عملاءها علي حسابها الرسمي علي موقع ” توتير “، وكان من أهم الأسئلة المطروحة هل تحسب أم المواطن وزوجة المواطن من ضمن متطلبات التوطين أم لا ؟، وقد جاء الرد أن زوجة المواطن الغير سعودية لا تحتسب من ضمن متطلبات التوطين، في حال انه احتسب أم المواطن الغير سعودية من ضمن متطلبات التوطين، كما انه أضاف موضحا أنه لا يصرح لام المواطن وزوجة المواطن الغير سعودية بالعمل في المهن المقصورة علي السعوديين، كما يمكن التعرف علي شروط الحصول على الجنسية للمولودين في السعودية 1443و كيفية التقديم.

موقف أبناء السعوديات في التوطين

وجهه إلى وزارة الموارد البشرية استفسارا من احد مستفيديها وكان السؤال ( هل أبناء الأم السعودية يرفعون نقاط الشركات في السعودة أم لا )، وجاء الرد علي ذلك انه يتم احتسابهم بواحد سعودي بنسبة التوطين، كما أن الموقع الرسمي للوزارة أفاد بأنه يسمح لبنات وأبناء المواطنة بالعمل في المهن المقصورة علي السعوديين .

شروط وضع أبناء المواطنات السعوديات من غير السعوديين

تم وضع مجموعة الشروط لوضع أبناء المواطنات السعوديات من غير السعوديين، وهي على النحو التالي:

يجب أن يكون قد تم توثيق عقد الزواج من قبل الجهات المختصة السعودية. ثم يجب أن يكون لدى أبناء السعودية من غير السعوديين كافة وثائق تؤكد هوياتهم. من الهام أن لا يكون على أبناءها أي تحذيرات أمنية. ثم يجب أن يكون زواج السعودية من غير السعودي تم بموافقة الجهات ذات الإختصاص في السعودية.

شروط إصدار رخصة العمل

هناك عدة شروط يجب توافرها لإصدار رخصة عمل من خلال وزارة الموارد البشرية وهي :

أن يكون الوافد مسجل برقم حدود أو إقامة ومضافا إلى المؤسسة طالبة الخدمة . يجب أن تكون المؤسسة في حدود النطاق الأخضر ، ولا يسمح باصدر أو تجديد الرخصة إذا كانت المنشأة داخل النطاق الأحمر . يجب علي المتقدم ألا يتجاوز تاريخ الانتهاء 6 شهور للنطاق البلاتيني . لا يجوز للوافد طلب نقل خدمة تحت الدراسة لمؤسسة أخري، أو يكون تمت الموافقة علي الطلب وبانتظار مراجعة الجوازات لإتمام عملية النقل .

خطوات إصدار وتجديد رخصة العمل

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خطوات يجب اتباعها لإصدار وتجديد رخصة العمل وهي كالتالي :

أن يقوم المتقدم بالتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية والاجتماعية . قم باختيار خدمة إصدار أو تجديد رخصة . عليك بإدخال البيانات و أيضا أضافه الوافدين المطلوب إصدار أو تجديد الرخص لهم . بعد النقر علي زر إرسال سوف يظهر لك صفحة مراجعة تتضمن رقم السداد قم باستخدام رقم السداد لدفع الرسوم من خلال البنوك المحلية . و أخيرا بعد سداد قيمة الرخصة العمل راجع مكتب من أجل إصدار الإقامة .

القوانين المعمول بها فيما يتعلق برخصة العمل

وجوب صاحب العمل إصدار رخصة العمل للوافد في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ وصول العامل إلى المملكة. عند تأخر صاحب العمل عن إصدار الرخصة فأن صاحب العمل هو المسؤول عن ذلك ويترتب عليه دفع كافة الغرامات والتكاليف الإضافية لإصدار الرخصة. صلاحية الرخصة هي سنة أو سنتين ويمكن تجديدها بموافقة الطرفين العامل وصاحب العمل. لابد أن يحمل العامل تقرير طبي يفيد بأنه مناسب لمزاولة العمل المحدد في الرخصة ومعافى من أي أمراض أخرى ويكون التقرير صادر من جهة سعودية رسمية. صاحب العمل هو المسؤول عن تكاليف استقدام العامل وتكاليف إصدار الإقامة ورخصة العمل.

و أخيرا نكون قد أوضحنا الرد علي تساؤلات المستفيدين من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في ما يخص تحديد موقف زوجة وأم المواطن غير السعودية في التوطين، وكيفية الحصول علي رخصة العمل وهي من أهم الأعمال التي تقوم بها وزارة الموارد البشرية .