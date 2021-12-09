ايداع حساب المواطن في الحسابات المصرفية للمستفيدين في المملكة

ايداع حساب المواطن، دائما ما يتم البحث عن هذا الموضوع بصفه مستمره وخصوصا عند اقتراب موعد صرف برنامج حساب المواطن، ويعتبر احد اهم برامج الدعم التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية لكل المواطنين والأسر من أصحاب الدخل المحدود والمنخفض، حيث تسعى الحكومة السعودية في توفير حياه كريمه للمواطنين من الأسر الفقيرة وتقدم لها مجموعه من برامج الدعم مثل المساعدة المقطوعة وحساب المواطن، ومن المعروف ان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هي المسؤولة عن هذه البرامج الداعمة بالمملكة، ومسؤولة أيضا عن ايداع برنامج حساب المواطن والمقطوعة أيضا، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على تفاصيل صرف حساب المواطن.

ايداع حساب المواطن

قد اعلن برنامج حساب المواطن في وقت سابق ان ايداع حساب المواطن يكون في يوم العاشر من كل شهر ميلادي، ولهذا فعند اقتراب هذا الموعد تبدأ عمليات البحث عن موعد صرف حساب المواطن للمستفيدين بالمملكة، ولكن إذا تصادف ان يوم الصرف يوم اجازه رسميه يتم نزول حساب المواطن في اليوم الذي قبله أو الذي يليه بحسب يوم الاجازه، ولهذا فان اليوم الخميس الموافق التاسع من شهر ديسمبر 2021 هو موعد ايداع حساب المواطن حيث ان غدا يوم الجمعة اجازه رسميه في المملكة، ويمكن استعلام عن برنامج حساب المواطن من خلال الموقع الرسمي للبرنامج ومنه معرفة كل أخبار موعد الدفع للمواطنين في الحسابات المصرفية لهم.

طريقة الاستعلام عن حساب المواطن

أولا عليك بالدخول على الموقع الرسمي لحساب المواطن.

بعد الدخول على الصفحة الرسمية للبرنامج قم باختيار الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية.

ثم تقوم بكتابة جميع البيانات المطلوبة منك بما فيها رقم الهوية الوطنية.

بعدها تقوم بالنقر على كلمة استعلام.

شروط برنامج حساب المواطن