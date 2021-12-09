نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تحديث بيانات جواز السفر للمقيمين وخطوات التحديث عبر ابشر في المقال التالي
شروط تحديث بيانات جواز السفر يشغل عقول الكثيرين من المقيمين الوافدين في المملكة حيث يعتبر جواز السفر اهم مستند بالنسبة للوافد من حيث التجديد أو تاريخ الانتهاء أو حجز موعد للتجديد، كما قامت المدرية العامة للجوازات بتقديم خدمة تحديث بيانات الجواز للمقيمين لتسهيل كافة الإجراءات إلكترونيا من خلال منصة ابشر التي تخدم العديد من المواطنين والمقيمين بالكثير من الخدمات الهامة، كما أن يتمكن أي مقيم من إنهاء تحديث البيانات إلكترونياً لابد في البداية أن يسجل حساب شخصي له على تطبيق أبشر عن طريق تسجيل اسمه ورقم جواز السفر أو رقم الإقامة حتى لا يتعرض للعقوبة نتيجة المخالفات، ويجب الحفاظ على جواز السفر من التلف او الضياع وعدم الكتابة فيه كما يمكن تجديد جواز السفر عبر منصة ابشر دون النظر للمدة المتبقية واستلامه من البريد السعودي، كما يلزم نقل بيانات جواز السفر من الجواز القديم إلى الجواز الذي قمت بتجديده، وذلك في حالات تعديل بيانات عن المهنة، أو تجديد الإقامة الخاصة بك، أو أي تعديل آخر خاص بالبيانات، كما تم تجهيز الكثير من المواقع التي تقوم بتسجيل بصمات للوافدين، وذلك من أجل أمان البيانات وتسهيل الإجراءات في مصحة الجوازات بالمملكة، حيث تكون بتسجيل بصمات كل المقيمين بداية من سن 6 أعوام فيما أكثر.
شروط تحديث بيانات جواز السفر للمقيمين
- يشترط أن يكون رب الأسرة أو صاحب العمل على قيد الحياة وغير مطلوب أمنياً.
- يشترط ألا يكون الفرد أو العامل المراد تجديد بياناته الا يكون هارب وألا يكون مطلوب أمنياً.
- يشترط عدم وجود مخالفات مرورية مسجلة على المقيم.
- وجود المقيم بأراضي المملكة أثناء تقديم الطلب.
- يجب أن يكون الجواز سارى وصلاحيته 6 اشهر على الأقل بعد التحديث.
خطوات تحديت بيانات الجواز عبر ابشر
يستطيع المواطنين والمقيمين المسجلين والمفعلين بمنصة أبشر الإلكترونية تحديث معلومات جواز السفر لأفراد الأسرة أو العمالة يتلك الخطوات:
- الدخول إلى منصة ابشر.
- اختيار خدماتي ثم احتيار الجوزات.
- ثم اختيار تحديث معلومات الجواز للمقيمين.
- ثم اختيار البدء في التنفيذ.
- اختيار إذا كان أفراد الأسرة أو مكفولين
- التأكد من المعلومات ثم الضغط على التالي.
- ملئ البيانات المطلوبة.
- ثم اختيار تحديث معلومات الجواز.
- الموافقة على الشروط والأحكام.
- ثم اختيار تأكيد وتحديث الجواز بنجاح.
طريقة تحديث بيانات جواز السفر
- تسجيل الدخول لمنصة أبشر الإلكترونية.
- اختيار الجوازات ثم اختيار تحديث معلومات جواز السفر للمقيمين.
- ثم اختيار اسم المقيم المراد تحديث بياناته واملئ خانة رقم الجواز الجديد والرمز المرئي .
- ملي بيانات تاريخ إصدار وانتهاء الجواز وبلد الإصدار.
- بعد التأكد من كافة البيانات اضغط تأكيد لتصلك رسالة بإتمام التحديث بنجاح.
شروط تجديد جواز السفر السعودي
- يشترط أن يكون المتقدم بالطلب لا يمتلك جواز سفر اخر.
- يجب أن تكون بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بمقدم الطلب سارية غير منتهية.
- أن يكون المتقدم بالطلب مسجل له صورة وبصمة داخل النظام بوزارة الداخلية السعودية.
- أن يكون المتقدم بالطلب مقيم بالمملكة وليس في الخارج.
- يقوم بتسديد المبلغ المطلوب مقابل تجديد الجواز عبر خدمة سداد.
- يشترط عند ذهابه للفرع المحدد لاستلام الجواز أحضاره للهوية الوطنية والصفحة المطبوعة من الموقع.
- يتم استلامه للجواز الجديد بعد يومين عمل.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شروط تحديث بيانات جواز السفر للمقيمين وخطوات التحديث عبر ابشر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.