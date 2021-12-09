تصميم شعار وزارة الحج والعمرة مسابقة وزارة الحج والعمرة وشروط تصميم الشعار

تصميم شعار وزارة الحج والعمرة، حيث قامت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية خلال الساعات القلية الماضية بالإعلان عن إطلاق مبادرة وطنية والبدء في طرح أحد المسابقات الجديدة ليقوم المبدعين والمصممين من العمل علي تصميم شعار جديد،كما قامت الوزارة بالإعلان علي بعض الشروط التي يجب أن يقوم بالعمل عليها المصممين والمبدعين حتي يتمكن الفائز من الإبداع في أنتاج تصميم جديد وفق رؤية الوزارة، والتي تتضمن تجربة آمنة وميسرة لجميع الحجاج والمعتمرين محققةً أعلي درجات الرضا، حتي يتمكن حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين من الحصول علي أفضل الخدمات وأداء المناسك بكل سهولة ويسر، وقد أعلنت الوزارة أن الفائز يتمكن من الحصول علي جائزة مالية تصل إلي 50 ألف ريال سعودي.

تصميم شعار وزارة الحج والعمرة

وقد قامت وزارة الحج بالإعلان عن وجود بعض الشروط التي يجب توافرها في التصميم الجديد ويجب علي جميع المصممين والمبدعين مراعاتها والعمل علي تحقيق تلك الشروط وهي كالتالي:

يجب أن يحتوي التصميم علي شعار المملكة العربية السعودية ” السيفان والنخلة”.

أن يكون التصميم بسيطا ولا يوجد به العديد من العناصر الغير مفهومة والصعبة.

كما يجب أن يرمز التصميم الي أداء مناسك الحج والهمرة.

يجب أن يعكس التصميم الجديد رسالة وزارة الحج والعمرة ورؤيتها.

يشترط أن يكون التصميم الرئيسي مكتوب بالنصين ” اللغة العربية الفصحي – اللغة الانجليزية”.

كما يشترط أن يكون الشعار بألوان رئيسية وألوان ثانوية مع أساليب استخدامه.

يجب أن تكون الأبعاد الهندسية والبصرية متزنة وتجذب الأنظار.

يشترط أن يكون التصميم مرن بحيث يمكن استخدامه بأحجام مختلفة.

يجب أن يكون التصميم مناسباً لمكانة مناسك الحج والعمرة في العالم الإسلامي.

موعد الانتهاء من تسليم التصميم

قد أشارة وزارة الحج والعمرة إلي أنه يجب علي المصممين إرسال تصاميمه الخاصة من خلال البريد الالكتروني التالي: [email protected]، وأنه سوف يتم فتح باب إرسال التصاميم من اليوم التاسع من ديسمبر للعام الحالي 2021، ولمدة اثني عشرة يوماً علي أن يكون آخر موعد لتسليم التصاميم يوم 21 ديسمبر2021، ومن المعروف أن الوزارة تسعي دائماً الي الارتقاء بالخدمات المقدمة الي الحجاج والمعتمرين، كما تسعي دائما علي استخدام احدث وسائل التقنية وتسهيل أداء المناسك من خلال الجهود البشرية والتقنية المقدمة.