منحة أرض الديوان الملكي السعودي 1443 وشروط التقديم للحصول علي قطعة أرض

منحة أرض الديوان الملكي السعودي هي منحة مجانية تقدمها المملكة العربية السعودية للمواطنين السعوديين الذين ليس بحوزتهم أي قطع أرض ملك خاصة بهم ولا يستطيعون شراء قطعة أرض لبناء منزل يقنط به، ومن المعروف أن الديوان الملكي السعودي يعمل علي تسديد الديون ويمكن للمواطنين طلب مساعدة مالية وكذلك طلب علاج وإعفاء الديون والأعفاء من سداد القروض، ويمكن للمواطنين كذلك من الاستفادة من الخدمات الأخري مثل رفع عقوبة المحكوم عليهم ، ونموذج وصيغة طلب الحصول علي وحدة سكنية أو قطعة ارض، وقد قام الديوان الملكي بوضع بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدمين علي منحة الأراضي، ومن خلال المقال سوف نقوم بعرض تلك الشروط وكذلك رابط التقديم وخطوات طلب المساعدة المالية من الديوان الملكي.

منحة أرض الديوان الملكي السعودي

من خلال المقال يمكنك التعرف علي معروض طلب مساعدة مالية من الديوان ، قد أشار الديوان الملكي اللي أن هناك بعض الشروط التي يجب إن تتوافر في المتقدمين للحصول علي قطعة ارض ويجب استيفاء جميع الشروط لتقديم طلب إلي الديوان الملكي ، وبعد التأكد من استيفاء تلك الشروط يجب عليك تقديم الطلب من خلال الموقع الرسمي الخاص بالديوان الملكي ولطلب يكون بصيغة معينة يجب علي المتقدم اتباعها في كتابة الطلب، حيث يوجد نموذج طلب منح الأراضي الي الديوان ومن ثم يضيف المتقدم معلومات مقدم الطلب وهي كالتالي:

الاسم الرباعي للمتقدم.

كتابة رقم الهوية الوطنية.

مكان وتاريخ الميلاد.

عنوان مقدم الطلب.

كتابة رقم الجوال الخاص بك.

منحة ارض الديوان الملكي السعودي

من خلال المقال يمكنك معرفة طريقة إرسال برقية للديوان الملكي، أما عن شروط التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول علي قطعة ارض هي كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وكذلك جميع أفراد أسرته.

أن يكون المتقدم مقيم بشكل كامل داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عاماً.

عدم تلقي أي مساعدات مالية تتعلق بالسكن سابقاً.

ألا يمتلك سكنا خاصاً به قبل التقديم لمدة خمس سنوات.

خطوات التقديم علي منحة أرض