نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أطلبه الأن بشروط بسيطة قرض الضمان الاجتماعي طريقة التقديم والطلب في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض الضمان الاجتماعي مقدم من بنك التنمية الاجتماعية فى السعودية، فهو يمثل أحد أنواع المساعدات الفعلية المقدمة من المملكة لمواطنيها لتغلب على ظروف المعيشة الصعبة، فهو مقدم للمواطنين الأكثر احتياجاً الذين تعرضون لأزمات مالية بسبب انتشار فيروس كورونا الذي أثر بالسلب على أقتصاد المملكة بل أقتصاد العالم كله، فقرض الضمان الاجتماعي مقدم بشروط بسيطة دفعت بالكثيرين للتساؤل عنه، وسنقوم بتوضيح كل التفاصيل الخاصة بقروض الضمان الاجتماعي والشروط الخاصة بها وطريقة التقدم عليها من خلال هذا المقال.

شروط الحصول على قرض الضمان الاجتماعي من بنك التنمية الاجتماعية

أوضح بنك التنمية بعض الشروط التي يجب الالتزام بها من جانب المواطنين الراغبين فى الحصول على القرض تلك الشروط تمثلت في:

القرض مقدم لأصحاب الجنسية السعودية فقط.

عدم وجود أي مديونية أخرى على المستفيد من القرض.

الالتزام بدفع الاقساط المحددة مع البنك فى موعدها.

لا يقل الدخل الشري للمستفيد من القرض عن 2000 ريال سعودي.

التقدم إلكتروني على قرض الضمان

سنوضح لكم من خلال الصورة التالية الأقساط الشهرية لكل قرض وذلك على حسب القيمة المالية للقرض، ذلك بالاضافة إلى عدد الأقساط المراد تسددها.

أنواع القروض المقدمة من بنك التنمية الاجتماعية

يقدم بنك التنمية الاجتماعية للمواطنين السعوديين عدد من أنواع القروض تتناسب مع احتياجات كل مواطن وبتسهيلات فى السداد وفى التقدم للحصول على قرض الضمان الجتماعي، تلك القروض التي تمثلت في:

قرض للموظف الحكومي. موظف القطاع الخاص. قروض للمتقاعدين. قرض الطالب. تمويل للزواج. الترميم العقاري. تمويل كنف الخاص للمطلقات والأرامل.

طريقة طلب قرض الضمان الاجتماعي من بنك التنمية

سنوضح لكم الأن خطوات يجب اتباعها بشكل متتالي لتقدم والحصول على قرض الضمان الاجتماعي من بنك التنمية:

الدخول على موقع بنك التنمية الاجتماعية الرسمي.

تسجيل الدخول بحساب جديد.

تسجيل البيانات المطلوبة من اسك المستخدم وكلمة المرور.

اختيار مبلغ القرض المرغوب فيه.

اختيار اقرف فرع لبنك التنمية الاجتماعية من العميل.

شروط طلب قرض الضمان الاجتماعي للمطلقات والأرامل