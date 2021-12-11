صلاة الاستسقاء الشؤون الإسلامية السعودية تحدد موعد إقامة صلاة الاستسقاء وطريقة أدائها وأحكامها

صلاة الاستسقاء من أهم الموضوعات التي تزايد عنها البحث خلال الساعات الأخيرة، بعد دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بإقامة صلاة الاستسقاء يوم الإثنين 13/12/2021 بعموم مناطق المملكة، وقد حرصت الشؤون الإسلامية على متابعة الموضوع وإصدار تعميم بموعد إقامة الصلاة، ونظراً للأهمية الكبيرة لهذه الدعوة الشريفة فإن موقعنا المتميز دائماً “ثقفني” يعرض عليكم أهم التساؤلات والإجابة عليها لمعرفة تفاصيل الموضوع، سواء الموعد الذي تم الإعلان عنها للصلاة وطريقة أداؤها وأحكامها والدعاء الذي يتم الدعاء به، وسوف نعرض عليكم نص دعوة خادم الحرمين الشريفين في بيان الديوان الملكي الصادر بهذا الخصوص.

بيان الديوان الملكي

تأسيساً بسنة نبينا محمد صلي الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء، فقد دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظة الله ورعاه، إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الإثنين الموافق 9 جمادي الأول 1443 حسب توقيت أم القري، فعلى الجميع أن يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه، والإحسان إلى عبادة والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار، والتيسير على عباد الله وتفريج كربهم، لعل الله يفرج عنا وييسر لنا ما نرجو، وينبغي على كل قادر أن يحرص على أداء الصلاة، عملاً بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإظهاراً للافتقار إلى الله عز وعلا، مع الإلحاح في الدعاء، فإن الله يحب من عبادة الإكثار من الدعاء والإلحاح فيه، نسأل الله جلت قدرته أن يرحم البلاد والعباد، وأن يستجيب دعاء عبادة، وأن يجعل ما ينزله رحمة لهم ومتاعاً إلى حين، إنه سميع مجيب، وصلي الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبة وسلم

موعد إقامة صلاة الاستسقاء

أكدت وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، على أن موعد إقامة صلاة الاستسقاء يكون 15 دقيقة بعد شروق الشمس، بجميع جوامع المملكة مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، وذلك يوم الإثنين الموافق 9/5/1443 الموافق 13/12/2021.

حكمها وطريقة أدائها

يقوم المسلم بأداء صلاة الاستسقاء لغرض نزول المطر، ويجب على القائم بأدائها أن يعتزم عزم أكيد على التوبة والرجوع إلى الله، وأن يؤدي ما وجب عليه من فريضة الذكاة، ويهتم بصلة الرحم والتراحم بين الناس، والإكثار من الصدقات ويفضل أن يتم الصيام في هذا اليوم الذي يوافق يوم الإثنين، أما عن طريقة أداؤها سنوضح ذلك بالخطوات فيما يلي.

طريقة أداء صلاة الاستسقاء وعدد ركعاتها