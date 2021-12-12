نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عفو ملكي جديد للسجناء 1443 شروطه وطريقة تقديم طلب للحصول علي العفو في المقال التالي

عمر شويل - جدة العفو الملكي السعودي الجديد عن سجناء الحق العام في السعودية، هوما تم تدشينه من قبل مجموعة من أهالي السجناء وذويهم علي شبكات التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر، حيث صدر أمر من خلال الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بسرعة تنفيذ العفو الملكي السعودي الجديد وأمر مديرية السجون السعودية بالإسراع في تنفيذ ذلك القرار.

ومن الجدير بالذكر أن سمو الشيخ سلمان بن عبد العزيز آل سعود يأمر بالعفو عن السجناء كل عام في شهر رمضان الكريم، وذلك تيسيراً وتيمماً منه لتحسين سلوك السجناء والعودة الي ذويهم، وسوف نستعرض لكم كل تفاصيل العفو السعودي الجديد 2021 عن سجناء الحق العام، وشروط العفو وقواعده، والقضايا التي شملها العفو، وكيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالعفو فتابعونا عبر السطور القادمة.

العفو الملكي السعودي الجديد

يتيح الملك سلمان بن عبد العزيز العفو الملكي للسجناء في رمضان من كل عام، حيث يشمل ذلك العفو على شروط وضوابط وتفاصيل وضعتها الحكومة السعودية وإدارة السجون، ومن المتعارف عليه أن العفو لا يشمل كل سجناء الحق العام ولكن يشمل مجموعة محددة من القضايا والتي سوف نتعرف عليها في السطور القادمة.

عفو ملكي جديد للسجناء 1443

تواصل المملكة العربية السعودية استغاثة النزلاء بقضايا طفيفة في سجونها، ويتحقق ذلك بإصدار نعمة ملكية كل عام وشملت النعمة الملكية في المملكة أسرى كثيرين، حيث يتم أدخال البهجة والسعادة في نفوس أهالي الأسرى، ولكن على العكس المتداول، حيث يخضع هذا العفو لمجموعة من الشروط حتى ينتفع المعتقلون به ويطلق سراحهم، كما مهدت المملكة الطريق لمن يرغب في مساعدة الموقوفين على كفالتهم أو سداد ديونهم عبر مواقعها الإلكترونية التي أطلقتها لتخفيف العبء عن المعتقلين.

العفو عن سجناء الحق العام

يطالب جميع المواطنين السعوديين بالمملكة عن العفو عن سجناء الحق العام، فهؤلاء السجناء الذين ارتكبوا جرائم تتنافي مع القوانين والأنظمة الموضوعة من حكومة المملكة من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الدولة، حيث يصدر كل عام من شهر رمضان المبارك عفواً ملكي عن سجناء الحق العام من سمو الملك سلمان بن عبد آل سعود حفظه الله ورعاه.

ما هي القضايا المشمولة بالعفو الملكي

تتعدد وتختلف القضايا التي شملها العفو الملكي السعودي لعام 1443 وهى كالآتي :

قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية.

القضايا الغير كبيرة، والقات، وقضايا النشل والاحتيال.

قضايا الشيكات بدون رصيد، وقضايا القتل شبه العمد.

قضايا مخالفة أحكام نظام السوق المالية ومراقبة البنوك.

القضايا الغير أخلاقية وقضايا الشرف، وقضايا المخالفات الشرعية للرقاة.

قضايا حيازة الأسلحة والذخائر، وقضايا مخالفة أنظمة الغش التجاري.

قضايا التستر، وعقوق الوالدين، والمسكرات.

قضايا نقل مخالفي أنظمة الإقامة وإيواؤهم، وقضايا نشر المعلومات السرية والوثائق.

كل من كان مسجوناً في تلك القضايا يشمل بالعفو الملكي السعودي الجديد 2021م، وتعمل إدارة السجون السعودية بالإسراع في تنفيذ قرار الملك سلمان بن عبد بالعفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام.

شروط العفو عن سجناء الحق العام في السعودية

وضعت حكومة المملكة العربية السعودية بالتعاون مع إدارة السجون السعودية عدة شروط لابد من توافرها في السجين الطالب للعفو ومن أبرز تلك الشروط الآتي:

يشترط أن يكون السجين الطالب للعفو ملتزماً بالإجراءات والضوابط المفروضة في السجن طوال فترة سجنه.

أن يكون السجين حسن السيرة داخل السجون في فترة قضاء العقوبة.

لابد من قضاء نصف مدة العقوبة.

يشترط أن يلتزم السجين بالضوابط والشروط التي تضعها الجهات الحكومية بعد الإفراج عنه.

يجب أن يلتزم السجين بالسلوك الحسن بعد الإفراج عنه، وأن يعد العزم على عدم ارتكاب اي جرائم اخري.

قواعد قضايا المشمولين بالعفو الملكي الجديد

يشمل العفو عن أصحاب القضايا البسيطة فقط.

يشمل العفو الملكي المتورطين بقضايا حوادث السير المختلفة، بشرط عدم ثبوت تعاطي المخدرات أثناء ارتكاب الحادث، أو عدم التعمد.

يشمل العفو الملكي كل المتورطين بقضايا المعاملات البنكية، ولكن بعد قضاء نصف المدة المحددة.

يشمل العفو الملكي الجديد المتورطين بقضايا المخدرات، حيث يُعفى المتورط بقضايا تهريب المخدرات والمسكرات للمرة الأولى إذا كان قد قضى نصف عقوبته.

يشمل العفو الملكي المتورط بقضايا الشيك بدون رصيد إذا تم اسقاط الحق الخاص عنه.

يشمل العفو الملكي كل من تورط بقصايا عقوق الوالدين.

كذلك يشمل العفو القضايا الغير أخلاقية مهما بلغت مدة قضاء السجن.

يشمل العفو المحكوم عليهم بقضايا السرقات، بشرط انقضاء ربع مدة سجنه في السجن.

يشمل العفو جميع المتورطين في الجرائم المعلوماتية إذا قضي السجين ربع المدة المفروضة في السجن.

يشمل العفو جميع المتورطين بقضايا القتل شبه العمد، ولكن بشرط قضاء نصف مدة الحكم.

يشمل العفو كل من قل عمره عن 18 عامًا ، وكل من زاد عمره عن 60 عاماً.

طريقة تقديم طلب للحصول على العفو السعودي الجديد

وضعت حكومة المملكة بالتعاون مع وزارة الداخلية السعودية خدمة إلكترونية تتيح من خلالها للمواطنين تقديم طلب الحصول على العفو الملكي من قبل أسر سجناء الحق العام وذويهم، ويتم التقديم إلكترونياً من خلال الخطوات التالية:

الدخول مباشرة إلي منصة أبشر الإلكترونية

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به.

كتابة جميع البيانات والمعلومات المطلوبة في الاستمارة الخاصة بطلب العفو الملكي.

الضغط على أيقونة ” تقديم طلب العفو إلى إدارة السجن العام”.

بعد ذلك تقوم الجهات المختصة بمراجعة الطلب والتأكد من صحت البيانات والمعلومات المتعلقة بطالب العفو، ثم يتم إرسال رسالة نصية من مصلحة السجون إلي الشخص المتقدم بالطلب.

الاستعلام عن إسماء المشمولين بالعفو السعودي الجديد

وضعت مصلحة السجون موقع إلكتروني أنشأته الحكومة السعودي ليصبح متاحًا في متناول جميع المواطنين الباحثين عن إذا كان اسم السجين مشمول بالعفو أم لا وذلك حفاظاً على بيانات ومعلومات السجين من نشر اسمه في العلن، ويمكن الاستعلام عن الأسماء من خلال اتباع الخطوات التالية :

تسجيل الدخول إلى موقع المديرية العامة للسجون.

الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

الضغط على أيقونة الاستعلام عن معاملة سجين.

ثم اختيار نوع المعاملة المطلوبة.

بعد الانتهاء سيتم إظهار جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالسجين، وسوف يتم التعرف إذا كان السجين مشمول بالعفو الملكي الجديد أم لا.

و من خلال تلك الأسطر القليلة نكون قد انتهينا من معرفة كل تفاصيل العفو الملكي السعودي الجديد 1442.