نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مساعدات مالية للمواطنين السعوديين من خلال مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسعى مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية إلى تحقيق أهدافها في المملكة العربية السعودية وتساعد المواطنين في المملكة العربية السعودية بمساعدات مالية حيث تعتبر المؤسسة واحدة من الجمعيات الأهلية في المملكة العربية السعودية، التي تقف موقف الداعم للمواطنين السعوديين، وحيث تساهم في سد احتياجاتهم سواء مأكل أو ملبس او مشرب وأيضاً تسعى المؤسسة جاهدة للقضاء على العديد من الظواهر السلبية الكثيرة.

ذلك فيما يخص الجانب الإجتماعي ومن أخطرها البطالة في السعودية، وأيضا تساعد فئات محدودي الدخل من مواطني المملكة السعودية، حيث تُساهم في صنع بنية تحتية قوية، كما تدعم العديد من المشروعات التي تخطط لها المملكة ومن أهمها خطة ٢٠٣٠ للأعمار السكاني مما جعل المؤسسة الأكثر شعبية في السعودية.

شروط المساعدات المالية مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية

قد قامت مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية السعودية بتوضيح بعض الشروط لكي تساعد الأشخاص المستحقين على المساعدات المالية التي تتمثل في وحدة سكنية أو لسيارة، ومن هذه الشروط:

أن لا يقل عمر المتقدم 21 عام. أن الوحدة السكنية المُقدمة من خلال مؤسسة الوليد بن طلال غير قابلة للتأجير أو البيع. لا يحق للمتقدم أي شروط خاصة بوزارة الإسكان أو خاصة بالاستلاف من البنوك. ألا يتجاوز عائد الأسرة الشهري 3000 ريال سعودي. لا يمتلك مُقدم الطلب أي سيارة أو عقار سكني باسمه. عدم الاستفادة ببرنامج الإسكان في وقت سابق. الخضوع للوحدة السكنية بشروط التوريث العامة وهذا في حالة الوفاة.

خطوات التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية

يمكن لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية الذين يتوفر بهم شروط التقديم أن يذهبوا إلى الموقع الرسمي مؤسسة الوليد بن طلال ويسجلوا الدخول إليه من أجل الحصول على المساعدة، حيث يتضمن التسجيل إضافة الإسم بشكل كامل والبريد الإلكتروني ورقم الجوال وبيانات أخرى ليتم بعد ذلك اختيار الأشخاص الذين سوف يتم تقديم المسكن أو السيارة إليهم من خلال التواصل معهم عبر البريد أو بالنشر على موقع المؤسسة الخيرية وأيضاً يجب تفعيل حسابك الشخصي على تويتر حتى يصل رقم الطلب بشكل المباشر للوليد بن طلال، ويصل الطلب مباشرة للمؤسسة، وتتمكن من معرفة أسماء المستفيدين عند صدورها.