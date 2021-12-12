نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اهم شروط الحصول على منحة ارضي الديوان الملكي 1443 وطريقه التقديم عبر الموقع الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الحصول على منحة ارضي الديوان الملكي 1443 تعتبر خدمة منح أراضي الديوان الملكي في السعودية هي واحدة من اشكال الدعم التي يتم تقديمها للمواطنين الأكثر احتياجا للدعم في المملكة العربية السعودية من قبل خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، والتي يتم تقديمها مباشرة للمواطنين في السعودية الذين يعانوا من صعوبة الحصول على سكن مناسب مقابل الحصول على حياة كريمة، والتي يتم تقديمها تبعا لمجموعة من الضوابط والشروط، كيفية التسجيل في منصة جود الإسكان وشروط التسجيل عبر الموقع الرسمي joodeskan.sa وفي هذا الاطار تزداد عمليات الذبح بشكلٍ كبير للتعرف على تفاصيل منح أراضي الديوان الملكي في السعودية، لذلك نسرد من خلال هذه السطور ابرز التفاصيل والتعرف على ابرز الشروط اللازمة للحصول على منح الأراضي من قبل الديوان الملكي.

اهم شروط الحصول على منحة ارضي الديوان الملكي

قام الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية بوضع مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب توافرها لكي يتم تقديم منحة ارض للمستحقين في جميع انحاء السعودية من المواطنين، وذلك لضمان وصول هذه الأراضي للمستحقين لها، وتتمثل اهم هذه الشروط فيما يلي.

من الضروري أن يكون المتقدم للحصول على منحة الأرض سعودي الجنسية وكذلك جميع افراد اسرته حاملين الجنسية السعودية.

يشترط عدم الحصول على اي دعم مسبق خاص بالإسكان من قبل الحكومة السعودية.

يجب ان يكون المتقدم مقيم بشكل دائم داخل الأراضي السعودي وكذلك اسرته.

يشترط الا يكون الاسرة مسكن خاص بها خلال الخمس سنوات الماضية.

الا يكون سن المتقدم للحصول على منح الأرض. من الذي ان الملكي أقل من 25 عام.

كيفية التقديم للحصول على منحة ارض الديوان الملكي

ولكي يتم التقديم للحصول على منحة ارض الديوان الملكي فيتم ذلك الكترونيا بسهولة من خلال المنصة الوطنية الواحدة، على ان يتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.

في البداية يتم الدخول مباشر موقع بلدي من خلال الرابط balady.gov.sa.

يتم اختيار الخدمات الالكترونية من خلال المنصة.

يتم تحديد خدمة تحديد طلب ارض.

اختيار بدء الخدمة ومن ثم الذهاب الى بوابتي.

يتم تحديد الأرض المكتب المساعدة.

كتابة رقم التعريف بشكل صحيح.

يتم ادخال رمز التحقق وكافة البيانات المطلوبة عن المستخدم بشكل صحيح ثم الضغط على ايقونة ارسال.

صيغة استمارة طلب المنحة من الديوان الملكي