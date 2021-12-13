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عمر شويل - جدة طلب معونة الوليد بن طلال grants.alwaleedphilanthropies.org والذي قامت المؤسسة الخيرية لرجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال عن إطلاقها، حيث قامت بإطلاق رابط تسجيل الحصول على الدعم للفقراء والمحتاجين للحصول على شقة في الإسكان التنموي أو سيارة بغرض الاستعمال وليس المتاجرة، ويأتي حرصا من مؤسسة الوليد على مساعدة مؤسسات المملكة على مساعدة الفئات المحتاجة إلى الدعم بتوفير عدد من الخدمات التي من شأنها توفير الرعاية والراحة لأبناء المجتمع من جميع الفئات.

طلب معونة الوليد بن طلال grants.alwaleedphilanthropies.org للحصول على (مسكن – سيارة)

ويتم بشكل شهري تقديم الدعم والمعونة لأكثر من 5000 أسرة من المحتاجين للشقق السكنية بما يستفيد منه حوالي 6000 فرد من المجتمع السعودي كما يتم تسليم السيارات التي تحل أزمة المواصلات ونفقاتها المرتفعة عند التنقل المستمر بالسيارة المستأجرة لفئات المجتمع العاملة والتي ليس لديها سيارة خاصة، ويهدف عمل المؤسسة هو استكمال دور المملكة ومؤسساتها للفئات التي لم يتم قبولها في برامج المملكة الاجتماعية، مثل الضمان الاجتماعي، للحصول على خدمات إنسانية مناسبة لهم.

مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية

هي مؤسسة تعل في مجال اص لرجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال والذي يقوم بتقديم الدعم الشهري بتوفير سيارات ووحدات سكنية بمجمعاته السكنية للفئات التي لا يمكنها الحصول على شقق من مؤسسات الضمان الاجتماعي أو وزارة الإسكان، ويتضامن بذلك مع مؤسسات المملكة بتقديم يد العون لها ولابناء المجتمع وفق عدد من الشروط الخاصة بالتسجيل والقبول واستمرار الوجود في الشقة وتملك العقار.

شروط الحصول على السيارة والسكن بالمؤسسة

يجب أن يكون إجمالي دخل الاسرة للحصول على السكن أو السيارة لا يزيد عن 3000 ريال سعودي شهريا.

لا يجب أن يكون لدى المتقدم سيارة خاصة أو سكن آخر.

يتم الحصول مرة واحدة على العقار السكني ولا يجوز التقديم عليه مرة أخرى.

لا يتم انطباق شروط قروض البنوك أو وزارة الإسكان على المستفيدين من مشروع الوليد.

يتم الخضوع للجان إشرافيه للتأكد من عدم التصرف في السكن أو استئجاره أو استعماله لغير الأهداف السكنية.

يخضع المستفيد لشروط التوريث الموجودة في حال وفاة صاحب العقار.

كيفية تقديم طلب الحصول على الأرض أو السيارة بمؤسسة الوليد بن طلال الخيرية الإنسانية

يقوم الراغبين في الحصول على الدعم الدخول على الموقع الرسمي واتباع جميع الخطوات كما يكون عليهم الالتزام بالشروط الخاصة لاستمرار الحصول على الشقة أو السيارة، ويتم التسجيل بالخطوات التالية: