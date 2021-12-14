شروط منحة أرض مجانية www.my.gov.sa من الديوان الملكي السعودي مقدمة من جلالة الملك وولي العهد إلى الفئات الغير قادرة على شراء الأراضي والحصول عليها من وزارة الإسكان السعودية، والتي تركت التصرف في الأراضي المجانية للديوان الملكي ليعطيها كمنح للمستحقين لها، والذي يتم وفق ألية خاصة وشروط يجب أن تنطبق على المستحقين لهذا الدعم والراغبين فيه، بتقديم طلب إلكتروني عبر الموقع الخاص للديوان وكذلك الإرسال على الايميل الخاص أو البريد، وتوجد عدد من الآليات للتواصل بين الجهة الرسمية والمواطن وأليات خاصة للرد أيضا.

تسجيل منحة أرض مجانية www.my.gov.sa خطوات تقديم الطلب عبر تواصل Tawasol والشروط

يتم تقديم تلك الخدمة الجليلة، تقديم منحة أرض مجانية للمواطنين المحتاجين إليها، ضمن حزمة كبيرة من الخدمات التي يتم تقديمها بشكل مباشر من الديوان الملكي السعودي والتي يتم فيها التواصل المباشر عبر خدمة تواصل للمواطنين المحتاجين إلى الدعم المباشر دون الدخول في التسجيل عبر روابط المؤسسات الاجتماعية والخيرية بالمملكة، حيث يتم تخصيص الأراضي المجانية بالأمر المباشر من الديوان الملك السعودي إلى الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان والإعمار والشؤون القروية بالمملكة.

شروط الحصول على أراضي الديوان الملكي السعودي

يتم تقديم خدمة الأرض المجانية للمواطن السعودي الجنسية، ولا يتم تخصيصها للأجانب.

لا يجب أن يكون تم تخصيص قطعة ارض له من قبل من الديوان الملكي أو من مؤسسات اجتماعية أخرى.

يكون عمر المتقدم لا يقل عن 25 عام.

يتم ذكر جميع الظروف الاقتصادية والاجتماعية له وتفصيل دخل الاسرة كاملا.

يقوم بكتابة المؤسسات التي يحصل عليها من الدعم المباشر، مثل رواتب الضمان الاجتماعي أو حساب المواطن.

يجب أن يكون مقيما بشكل دام بالمملكة ولا يكون له سكن خاص أو أرض زراعية مخصصة.

صيغة طلب الحصول على منحة أرض مجانية

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والمرسلين المخلصين الثقات. خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، صاحب السمو الأمير / ………………… رئيس الديوان الملكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكن … أقدم لكم اليوم طلبي لقطعة أرض في (أدخل المنطقة التي يسكن فيها) .. لأن لدي عدة (…) أبناء وإخوة وأخوات إلى جانب والدي ، وبما أنني وظيفة (……. أو شكل من أشكال دعم الإسكان طوال حياتي ، وأنا أتحمل المسؤولية الكاملة عن البيانات المرفقة بالرسالة المرفقة بها. جميع المستندات والمستندات المطلوبة. حفظكم الله ورعاكم ورعاكم وقيم الإسلام والمسلمين ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسم / …………………. تاريخ الميلاد / ………… .. رقم الهوية / ……………… رقم الهاتف / …………………. البريد الإلكتروني/……………. طلب معاملة في الديوان الملكي برقم تعريفي

البيانات التي يكون عليه تسجيلها عند تقديم الطلب

يتم الدخول أولا على “رابط الديوان الملكي السعودي“. يبدا باختيار ايقونة “الموقع الإلكتروني”. يتم الدخول للصفحة التالية “خدمة تواصل”. يقوم المواطن بتسجيل البيانات الخاصة به كاملة. يتم كتابة رقم الهاتف والبريد الإلكتروني لتسهيل التواصل. من الممكن إرسال رسائل ورقية للديوان على العنوان: “الهدأ 7636- الرياض12911- المملكة العربية السعودية”. كما يمكن إرسال رسالة على البريد الإلكتروني للديوان [email protected] ويتم الاتصال على الأرقام المجانية ابتداء من الساعة الثامنة صباحا على رقم 8004000000 ومن خارجها على رقم 920030003.

يتم الدخول والإلكتروني والتسجيل للحصول على منحة أرض مجانية على الرابط الرسمي للقبول والتسجيل www.my.gov.sa أو بالإرسال على الايميل الخاص بالديوان الملكي السعودي المقرر مسبقا، كما يتم استلام الرسائل الورقية على العنوان المخصص له، ويتطلع المواطن الراغب في الحصول على الإعانات العاجلة والاستغاثات للتعرف على خطوات تقديم الطلب عبر تواصل Tawasol وماهي الشروط التي يجب أن تتوفر فيه ليتمكن من القبول في المنحة العاجلة والحصول على الأراضي مجانا.