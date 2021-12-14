حجز قطار الرياض الدمام سار أون لاين بالخطوات والأسعار

حجز قطار الرياض الدمام سار أون لاين من خلال تطبيق SAR هي خدمة وفرتها المؤسسة العامة لخطوط السكك الحديدية بالمملكة، من ضمن مجموعة كبيرة من الخدمات الإلكترونية التي تم توفيرها من أجل توفير الراحة والرفاهية للمواطنين والمقيمين على الأراضي السعودية، يمكن من خلال تلك الخدمة معرفة جدول رحلات قطار سار وأسعار الرحلات من وإلى مناطق السعودية المختلفة، والكثير من الخدمات الأخرى المتعلقة بقطارات المملكة والسفر الداخلي البري، في هذا المقال نقدم لكم طريقة حجز قطار سار الرياض الدمام أون لاين ومواعيد الرحلات اليومية.

حجز قطار الرياض الدمام سار أون لاين

على الراكب ان يتوجه أولاً إلى الموقع الرسمي للخطوط الحديدية السعودية سار .

انقر على خيار حجز التذاكر.

حدد المنطقة التي ينطلق منها القطار أو موقع المغادرة وهو اسم المدينة التي تغادر منها “الرياض”.

حدد جهة الوصول ” الدمام”.

انقر على “ابحث الآن” لمعرفة هل توجد أماكن متاحة أم لا.

ادخل البيانات المطلوبة منك لصاحب التذكرة أو المسافر.

حدد تاريخ الذهاب أو الذهاب والعودة وعدد المسافرين والوقت حسب اختيارك لموعد من مواعيد الرحلات المتاحة.

اختر درجة السفر الاقتصادية أو رجال الأعمال أو غيرها.

ادخل بياناتك الشخصية من بيانات الهوية ورقم الجوال وغيره.

اضغط متابعة ثم قم بدفع قيمة التذكرة إلكترونياً.

سعر تذكرة قطار الرياض الدمام سار

سعر تذكرة الدرجة الأولى لقطار سار المتجه من الرياض إلى الدمام هو 130 ريالاً سعودياً للتذكرة الكاملة.

سعر نصف تذكرة للدرجة الأولى 65 ريالاً سعودياً.

سعر تذكرة الرضيع حتى سنتين 13 ريالاً سعودياً.

سعر تذكرة الدرجة الثانية 75 ريالاً سعودياً للتذكرة الكاملة.

سعر نصف تذكرة للدرجة الثانية 38 ريالاً.

أما سعر تذكرة الرضيع 8 ريالات.

سعر التذكرة في قافلة الرضع 6 ريالات.

جدول رحلات قطار سار

يتم تحديث جدول الرحلات الحديدية بشكل شهري لتحديث الخدمات والمميزات، ويمكنك أن تتعرف عليها باتباع الخطوات البسيطة التالية: