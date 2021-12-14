موعد صرف دعم الحقيبة المدرسية من الضمان الاجتماعي والشروط المطلوبة وقيمتها

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عمر شويل - جدة موعد صرف دعم الحقيبة المدرسية من الضمان الاجتماعي 1443 والشروط المطلوبة وقيمتها. حيث تقدم الحكومة السعودية للمواطنين داخل المملكة العديد من المساعدات. كما إن الحكومة داخل المملكة العربية السعودية تبحث دائماً عن مختلف الطرق التي يمكنها تقديم يد العون للمواطن السعودي. حتى يتمكن المواطن السعودي من توفير الاحتياجات الشخصية في مختلف أمور حياته. كما تمكن المواطن من التغلب على ظروف الحياة العصيبة وعيش حياة اجتماعية جيدة. ومن أهم الخدمات المادية التي تقدمها الحكومة داخل المملكة العربية السعودية هي دعم الحقيبة المدرسية. حيث يعتبر هذا الدعم الذي يتم تقديمه من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي بالمملكة من البرامج التي تساعد المواطن السعودي عند بداية موسم المدارس. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض موعد نزول دعم الحقيبة المدرسية من الضمان الاجتماعي وقيمة الدعم والشروط المطلوبة للحصول عليه. كما يمكنك التعرف أيضاً على موعد المساعدة المقطوعة بعد التقديم 1443 وطريقة الحصول عليها والشروط المطلوبة لاستحقاق الدعم.

موعد صرف دعم الحقيبة المدرسية من الضمان الاجتماعي 1443

دعم الحقيبة المدرسية هو عبارة عن برنامج دعم مادي يقدم المساعدة للمواطن ليتمكن من شراء جميع متطلبات الحقيبة المدرسية وكذلك الزي المدرسي أيضاً. ويتم تقديم هذا البرنامج من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي بالمملكة من أجل المستفيدين من الضمان الاجتماعي. كما يتم تقديمه فقط لمن لديه أبناء في مرحلة التعليم الابتدائي والمتوسط وكذلك الثانوي. ويأتي الهدف الأساسي من تقديم هذه المساعدة هو تشجيع المواطن ضعيف الدخل على تكملة تعليم أبنائه. وبالنسبة للموعد الذي يتم تقديم فيه هذا البرنامج هو قبل موعد بداية الدراسة للفصل الدراسي الأول لعام 1443. كما يمكنك التعرف أيضاً على دعم منصة مدرستي 1443 للعام الدراسي الجديد ورقمه وخدمة تذاكر الدعم الفني لها.

مقدار دعم الحقيبة المدرسية وشروطها

لقد قام الضمان الاجتماعي بتحديد قيمة الدعم الذي يتم الحصول عليه من برنامج الحقيبة المدرسية والذي يقدر بألف ريال سعودي. يتم تقديمه من قبل الضمان الاجتماعي لكل طالب يدرس في المرحلة الابتدائية أو المتوسط أو الثانوية. كما قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل المملكة بوضع مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للموافقة على الدعم. ويمكننا ذكر هذه الشروط كما يلي:

أن يكون الطالب ابن لأحد مستفيدي الدعم

كما يجب أن يتراوح عمر الطالب مابين ال6 أعوام إلى 18 عام.

موعد صرف دعم الحقيبة المدرسية ورابط الاستعلام عن الحقيبة المدرسية

كما يتمكن المواطن من الاستعلام عن الدعم المقدم من قبل برنامج الحقيبة المدرسية من الضمان الاجتماعي 1443 بكل سهولة. فقط كل ما يحتاج إليه هو القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية. ثم إدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح حتى يتم الاستعلام

بدء إيداع مبلغ دعم الحقيبة

فقلد قامت منظمة الموارد البشرية بالإعلان عن إنه سوف يتم تقديم إيداع مبلغ دعم الحقيبة للترم الثاني داخل المملكة العربية السعودية. حيث يتمكن جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي ممن يتوافر بهم جميع الشروط المطلوبة من الحصول على دعم الحقيبة المدرسية للترم الثاني.