أفضل نموذج طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي 1443

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عمر شويل - جدة نموذج طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي الذي يشرف عليه خادم الحرمين الشريفين، والذي يعد الدرع الأمن لكل شخص يواجه ضائقة مالية أو حالة مرضية عاجلة أو رد الظلم عن المظلومين أو مساعدة المقترضين في سد الدين عنهم أو غيرها من الأزمات المالية التي قد تواجه الكثيرون ويمنعهم الحرج من طلب المساعدة من الأشخاص المحيطين بهم، لهذا يفتح الديوان الملكي السعودي باب لكل من ضاقت به الدنيا ويبحث عن مخرج للأزمة التي يعاني منها.

فمن افضل الخدمات والمزايا التي يقدمها الديوان الملكي السعودي هي مساعدة الأرامل والمطلقات في إيجاد لهم الدعم المالي والسكني، كما يقوم مكتب الديوان بتقديم مساعدات لأسر السجناء ومساعدة الأسر بالإفراج عن زويهم وإسقاط حق المملكة عنهم، كما يساهم الديوان الملكي في تقديم العلاج على نفقة الدولة لكل من يتوافق عليه الشروط التي يحددها المكتب التنفيذي لخادم الحرمين الشريفين.

نموذج طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي

هناك نماذج عديدة يمكنكم إرسالها لمكتب الديوان لطلب مساعدة مالية أو منج أراضي مجانية أو غيرها من مساعدات الديوان الملكي السعودي، ولكن هناك ضوابط يجب أن تؤخذ في عين الاعتبار عند كتابة خطاب طلب مساعدة مالية مثل التالي:



النموذج الأول لطلب مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي

النموذج الثاني لطلب مساعدة مالية

النموذج الثالث لتقديم خطاب طلب مساعدة

بعد الانتهاء من كتابة الطلب يجب أسفل الخطاب توضح بشكل مفصل أسمك بالكامل، ورقم هاتفك المسجل في أحدي شركات المحمول، والعنوان موضح فيه الشارع والمدينة والمحافظة.

كيفية تقديم طلب المساعدة إلكترونيا

هناك طريقة مميزة يمكنكم اتباعها لتقديم طلبات المساعدة عبر الإنترنت من خلال التالي:

الدخول إلي بوابة تواصل .

. تسجيل الدخول عن طريق رقم الهوية وكلمة المرور.

تسجيل الرمز المرئي.

استقبال الكود المرسل على هاتفك وإدخاله في المكان المخصص له.

الضغط على كلمة متابعة.

الدخول على الصفحة الخاصة بالتواصل.

تحديد الشكوي أو طلب المساعدة.

كتابة البيانات المطلوبة والضغط على إرسال.

طريقة تقديم خطاب طلب المساعدة للديوان الملكي

يتم تقديم خطاب طلب المساعدة الموجه إلي الديوان الملكي السعودي من خلال البريد السعودي للديوان الملكي، ويجب أن يتم إرفاق الطلب ومعه المستندات التي توضح عجز المتقدم في سد الديون أو عدم قدرته على العيش في ظل الظروف الراهنة من ارتفاع في الأسعار، وبعد التأكد من إرسال الطلب عبر البريد السعودي عليه أن يقوم بالاتصال بالديوان الملكي عن طريق التالي:

الاتصال بالدعم الفني من خلال 92002220.

التواصل من داخل المملكة عبر رقم 8004000000.

الاتصال من خارج المملكة عبر رقم 920030003.

حيث يتم إتاحة الاتصال في الأوقات التالية (من الساعة 8 صباحاً وحتي الثانية عشر من منصف الليل يومياً طوال أيام الأسبوع).

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