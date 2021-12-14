نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر alwaleedphilanthropies مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية || رابط تقديم وتسجيل طلب “مسكن – سيارة” كمعونة ومساعدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم طلب معونة مساعدة مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية grants.alwaleedphilanthropies.org وهي جمعية خيرية سعودية تقدم معونات ومساعدات للمحتاجين والمُطلقات والأرمل والأيتام، وتشمل برامج مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية تقديم وتوفير مسكن ملائم أو سيارة تدر عائد على المنتفع بها، وقد أتاحت مؤسسة الوليد بن الطلال رابط تسجيل طلب مساعدة في مجال الإسكان التنموي أو شراء سيارة، وذلك كإحدى وسائل تقديم الدعم للمحتاجين والأشد حاجة من الفقراء وأصحاب الدخل المحدود، وسنستعرض من خلال هذا التقرير طريقة التقديم والتسجيل على رابط التسجيل سواء تسجيل جديد أو متابعة حالة طلب تم تقديمه للاستفادة من معونة المؤسسة.

grants.alwaleedphilanthropies تسجيل طلب معونة مؤسسة الوليد بن طلال “مسكن – سيارة”

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية تقدم خدماتها كجمعية خيرية من خلال مشروعين، المشروع الأول يشمل المساهمة في حل مشكلة الإسكان بالمملكة السعودية، وهذا المشروع يترافق مع ما تقدمه وزارة الإسكان السعودية وليس بديلا عنها، وقد قدمت مؤسسة الوليد بن طلاب الخيرية حتى الآن 1240 وحدة سكنية للمحتاجين الذين قاموا بالتسجيل على رابط مؤسسة الوليد بن طلال، ويتم منح الوحدات السكنية ضمن معايير وشروط أعلنتها المؤسسة.

أما عن المشروع الثاني وهو الخاص بتوزيع سيارة لكل أسرة محتاجة للعمل عليها لتحسين دخل تلك الأسر، ويهدف مشروع تقديم السيارات إلى توزيع 1000 سيارة سنويا، حيث تقوم المؤسسة بالفعل بتوزيع وتقديم عدد 83 سيارة بصفة دورية شهريا، ويتم لك وفق شروط وضوابط وأليات أعلنتها المؤسسة على البوابة الإلكترونية لمؤسسة الوليد بن طلال الخيرة للأعمال الإنسانية، وسنتناول تفصيلا من خلال هذا التقرير التفاصيل الخاصة بمشروع الإسكان ومشروع السيارات.

alwaleedphilanthropies مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية الإنسانية

ومن الجدير بالذكر أن استراتيجية مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية في تقديم المساعدات والمعونات في مجال الإسكان لمواطني المملكة تقوم على توفير أهم عنصرين يُتيحان حياة كريمة للمواطن السعودي، وهما توفير المسكن الملائم، وتوفير مصدر دخل مستدام، ويتم ذلك من خلال العمل والسعي من قبل المؤسسة على “تأمين المسكن” للفئات الأشد حاجة، وهذا المسكن سواء كان تمليك أو مستأجر يمثل عبء كبير على دخل الأسرة خاصة الفقيرة منها، وتمثل المرأة المطلقة أو الأرملة التي تعول أسرة بها أيتام هدف أساسي للمؤسسة لتوفير مسكن لهم، مما يساعد على استقرار واستقلالية تلك الأسر في مسكن ملائم.

المشروع الثاني الذي تقدمه مؤسسة الوليد بن طلال وهو الخاص بتقديم وتوزيع السيارات، فالهدف منه توفير مصدر دخل مستدام للأسر المحتاجة سواء للعمل عليها أو للأسر التي لا تمتلك وسيلة انتقال مناسبة، مما يقلل مصاريف الانتقال التي تُمثل عبء مادي قد لا تتحمله العديد من الأسر.

شروط التقديم للحصول على سيارة أو مسكن من مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية

لا يزيد إجمالي دخل الأسرة الشهري سواء للتقديم لمسن أو سيارة عن 3000 ريال.

عدم امتلاك سيارة أو مسكن أخر وقت التسجيل والتقديم.

ألا يكون قد استفاد سابقا من المؤسسة.

عدم التصرف في المسكن بعد تسلمه، سواء بالبيع أو التأجير.

عدم استعمال المسكن في أي غرض بحلاف سكن الأسرة المستفيدة به.

يخضع المستفيد لشروط التوريث الموجودة في حال وفاة صاحب العقار.

طريقة تقديم طلب لمؤسسة الوليد بن طلال الخيرية “مسكن – سيارة”

الدخول على “رابط تسجيل مؤسسة الوليدgrants.alwaleedphilanthropies.orgr”. إدخال اسم مقدم الطلب رباعياً كتابة رقم الهوية الوطنية إضافة بريد إلكتروني. تأكيد البريد الإلكتروني. إدخال رقم الهاتف الجوال الخاص بك. اختيار كلمة سر خاص بك. تأكيد كتابة كلمة السر. الضغط على أيقونة تسجيل. تفعيل حساب توتير، حيث يمكنكم من خلال تفعيل توتير أن تتمكن من التالي:

١- إيصال رقم الطلب مباشرة إلى الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود.

٢- إيصال رقم الطلب مباشرة إلى الوليد للإنسانية.

٣- العلم بإعلان لائحة المستفيدين فور صدورها. في حال قمت بالتقديم في واقت سابق، يمكن الدخول على رابط متابعة حالة الطلب المُقدم.

ويجب الإشارة هنا إلى أن مؤسسة الوليد بن طلال للأعمال الإنسانية الخيرية وقد وضغت شروط ومعايير وضوابط تكفل لها للوصول الحقيقي للفئات الأولى بالرعاية، وهي الفئة التي تستهدفها المؤسسة، سواء لمشروع الإسكان أو السيارات وتتمثل تلك الشروط في التالي:

شروط تقدم طلب لمشروع الإسكان بمؤسسة الوليد بن طلال الخيرية

إجمالي الدخل الشهري لعائل الأسرة لا يزيد كحد أعلى عن 3000 ريال.

عدم امتلاك عقار سكني.

التقديم لمرة واحدة لبرنامج الإسكان.

أن لا ينطبق على المستفيد شروط وزارة الإسكان، وشروط الاقتراض من البنوك.

عدم تأجير أو بيع الوحدة السكنية.

خضوع المستفيد لإشراف أي من الجمعيات الخيرية.

يتم خضوع المستفيدين لشروط توريث الوحدة السكنية، في حال وفاة عائل الأسرة.

شروط تقدم طلب لمشروع السيارات من مؤسسة الوليد بن طلال

إجمالي الدخل الشهري للمستفيد كحد أعلى 3000 ريال.

عدم امتلاك سيارة.

التقديم لبرنامج السيارات لمرة واحدة فقط.

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم إعلان بصفة دورية شهرية عن أسماء المُستحقين لمعونة الوليد بن طلاب من خلال الحساب الخاص للأمير الوليد بن طلال على موقع التواصل الاجتماعي توتير، ثم بعد ذلك سيتم الإعلان على الحساب الرسمي لمؤسسة الوليد للإنسانية @alwaleed_philan.

شروط البقاء في الوحدة السكنية المُقدمة من مؤسسة الوليد بن طلاب

عدم تأجير الوحدة السكنية سواء تأجيرها بالكامل أو جزء منها.

عدم بيعها أو التنازل عنها لغير المستفيدين.

الإقامة بالوحدة السكنية بغرض كونها سكن عائلي.

عدم استغلال الوحدة في أي غرض غير السكن.

الالتزام عند الإقامة بالوحدة السكنية بعدم القيام بأي أعمال مخالفة للدين أو القانون أوالتقاليد الاجتماعية.

لا يجوز استغلال الوحدة السكنية تجاريا.

الامتناع نهائيا عن إحداث تعديل أو تكسير داخل الوحدة أو خارجها.

دفع الفاتورة الشهرية لاستهلاك الكهرباء والماء وأي التزامات أخرى بانتظام.

وجوب الالتزام بأعمال الصيانة للوحدة، والمحافظة عليها كما تم استلامها.

قيام المستفيد بالتعهد بتسليم الوحدة السكنية لمؤسسة الوليد بن طلال في حالة الاستغناء عنها.

الوحدة السكنية لا تورث إلا في حالة ترك المستفيد المتوفي أبناء قُصر بها، أو كان ورثته من غير قادرين على توفير مسكن أخر خاص بهم.

وبذلك نكون قد قدمنا من خلال هذا التقرير الشامل والجامع كافة الأمور المتعلقة بمعونات مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية للأعمال الإنسانية، وكذلك شرحنا بالتفصيل طريقة التقديم والتسجيل على رابط موقع الوليد بن طلال لتقديم طلب مسكن أو سيارة، وشروط تقدم طلب للحصول على وحدة سكنية من مشروع الإسكان، وكذلك شروط الحصول على سيارة يتم تملكها بعد 5 سنوات من استلامها.