نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار تذاكر ونترلاند “للألعاب” وطريقة حجز وشراء تذكرة دخول ونتروندرلاند في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار تذاكر ونترلاند وطريقة حجزها، سيتم سرد تفصيل حول ونترلاند ووصف فعالياتها، والتي هي إحدى الفعاليات التابعة لموسم الرياض في المملكة العربية السعودية كملاهي ألعاب انطلقت يوم الأربعاء, 27 أكتوبر 2021 وتغلق في الخميس, 31 مارس 2022.

شيء أكبر من أن يصدق ونترلاند هذا الموسم، بدأت بألعاب مخصصة للصغار والكبار، وهي وجهة ترفيه مميزة تعود هذا العام بمساحة اكبر 40% مما كانت عليه في انطلاقتها الأولى، وجدير بالذكر ان ونترلاند هي مقصد للعوائل حيث الترفيه والمتعة والمطاعم المتاحة، كذلك ستكون مكان لاقتناء العاب عالمية تصنعها كبرى الشركات التي ستكون متواجدة في ونترلاند مثل ماتيل للألعاب، هاسبرو، توي برو.

يمكنك لزائري ونترلاند أن يقوموا بحجز تذكرة عن طريق موقع موسم الرياض، وهو موقع الويب الذي يتيح حجز جميع تذاكر فعاليات موسم الرياض.

وصف فعاليات ونتروندرلاند

وتتضمن ونترلاند مناطق مختلفة للترفيه مثل مدينة الرعب، ومعرض لمحبي فريق ريال مدريد، وحلبة التزلج، وعالم مارفل، والكثير من الفعاليات والعروض التي تستهوي وتستقطب زوار ونترلاند، والعديد من المرافق المهيئة للترفيه بما في ذلك انتشار الكافيهات.

أسعار تذاكر ونترلاند للدخول فقط

فيما يلي أسعار تذاكر ونترلاند وهي ثابتة ويمكن الاطلاع على شروط التذاكر اثناء عملية الحجز.

يتم تحديد سعر تذكرة ونترلاند وذلك للدخول في أيام الأسبوع بـ بـ 55 ريال.

بينما يزداد سعر تذكرة ونترلاند للدخول في نهاية الأسبوع وهي 110 ريال.

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أين تحجز تذاكر ونترلاند

للبحث عن التذاكر المتوفرة لدخول ونترلاند يمكنك زيارة موقع موسم الرياض tickets.riyadhseason.sa الذي سيمكنكم من حجز وشراء تذاكركم من خلاله او عبر تطبيق موسم الرياض.