نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيارة الحرم وأنت في المنزل..مبادرة الحجر الأسود الافتراضي بتقنية VR في المقال التالي

عمر شويل - جدة مبادرة الحجر الأسود الافتراضي التي أطلقها الشيخ السديس والتي تساعد من يشتاقون لرؤية الحجر الأسود ولمسه من التواجد بالقرب منه ورؤيته، وحتى لمسه والاستماع لأصوات المتواجدين في الحرم ومن يطوفون حول الكعبة، وهذه التقنية التي انتشرت حول العالم وتساعد في الكثير من الأمور العملية إلا أن تأثيرها على الأمور الدينية هل يكون إيجابيا هذا ما يحاول البعض التعرف عليه من خلال ما يتم تداوله بعد تدشين هذه الخدمة.

مبادرة الحجر الأسود الافتراضي

اهتم المسلمون في أنحاء العالم بما تم الإعلان عنه من تدشين مبادرة الحجر الأسود الافتراضي، والتي يسعى المسلم في الحج والعمرة إلى لمسه والتبرك به، وهذه المبادرة التي لا ينتبه لها الكثيرين ولا يعلمون عن التكنولوجيا الخاصة بها وهل لها تأثير على أداء الصلاة في الحرم.

تم الإعلان عن مبادرة الحجر الأسود من مكتب الشيخ السديس والتي أعلنت عنها وكالة شؤون المعارض والمتاحف، وتقوم التجربة على خلق الواقع الذي يحاكي ما يقوم به المسلم في الحقيقة أثناء تواجده في الحرم والتقرب من الحجر الأسود ولمسه وتقبيله.

كلمة الشيخ السديس في تدشين مبادرة الحجر الأسود

أكد الشيخ السديس أن المملكة بقيادة سمو خادم الحرمين الشريفين وولي عهده تعمل على تعريف العالم بالكنوز التي تحويها عن طريق رقمنة هذه الكنوز. واستخدام تقنية VR التي تعمل على محاكاة الواقع بما يوفر الكثير من المشاعر لدى المسلمين.

أهداف مبادرة الحجر الأسود الافتراضي

تأتي هذه المبادرة التي تستخدم التكنولوجيا الحديثة لتحقيق أهداف منها:

العمل على استخدام التكنولوجيا الحديثة والواقع الافتراضي بشكل جيد.

تقريب الكنوز الإسلامية وما تحمله من مشاعر لدى المسلمين للجميع والتعريف بها.

إتاحة فرصة يتمناها الكثيرين وهي لمس الحجر الأسود سواء كان في الحرم أو خارجه.

موقع الحجر الأسود

يتواجد الحجر الأسود في الركن الجنوبي للكعبة. يبدأ منه طواف الكعبة. يتخذ الشكل البيضاوي. لون الحجر أسود يميل إلى الحمرة. ويرتفع عن الأرض بحوالي متر ونصف. يقصده كافة الحجاج والمعتمرين والزوار للبيت الحرام والمصلين فيه. يتبركون به ويرغبون في لمسه ومن هنا كانت مبادرة الحجر الأسود الافتراضي.