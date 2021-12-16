شركة كوارا للتمويل جرير الشروط والأوراق المطلوبة وطرق التواصل

شركة كوارا للتمويل جرير هي الشركة الرئيسية التي يتم تمويل المشتريات في مكتبة جرير من خلالها، وتقدم الشركة العديد من المزايا لراغبي تقسيط المشتريات من جرير ويمكن استفادة العميل من التمويل في حالة توافر شروط كوارا للتمويل جرير كما تتيح شركة كوارا للتمويل استعلام برقم الهوية لمعرفة حالة الطلب ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على شركة كوارا للتمويل جرير.

شركة كوارا للتمويل جرير

توفر شركة كوارا للتمويل جرير إمكانية تمويل العديد من المشتريات من داخل مكتبة جرير والسداد من خلال أقساط ميسرة يتم اختيار مدتها من قبل العميل، ويحصل العميل على العديد من المميزات في حالة التمويل من الشركة وهي:

مزايا تقسيط كوارا جرير

يمكن الحصول على المشتريات بدون الحاجة إلى سداد أي دفعات مقدمة.

تمنح الشركة العملاء موافقات فورية.

الاستفادة من التقسيط بمبالغ كبيرة تصل إلى ثلاثون ألف ريال.

فترات السداد متعددة ويمكن الاختيار حتى 36 شهرًا.

لا تلزم الشركة العملاء بإحضار كفيل.

جميع أنواع التمويل المتوفرة بالشركة متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

شروط كوارا للتمويل جرير

وضعت شركة كوارا القابضة للتمويل عددًا من الشروط الواجب توافرها في العملاء للسماح لهم بتقسيط المشتريات عبر مكتبة جرير وتضم تلك الشروط:

قضاء العميل السعودي فترة 3 أشهر بجهة عمله في حالة العمل بالجهات الحكومية أو شبه الحكومية.

قضاء مدة 6 أشهر في حالة العمل بالجهات والمؤسسات الخاصة أو العسكريين وذلك للعملاء السعوديين.

بالنسبة للمقيمين داخل المملكة والعاملين بإحدى القطاعات الخاصة أو الحكومية يجب أن يقضوا مدة لا تقل عن سنة كاملة بجهة العمل.

ألا تقل المشتريات عن أربعة الاف ريال وألا تزيد عن ثلاثون ألف.

الأوراق المطلوبة للتقسيط من كوارا

هوية السعودي على أن تكون سارية المفعول، أو الإقامة للأجانب.

جواب من جهة العمل يفيد بتفاصيل الراتب.

كشف بتفاصيل حساب العميل من البنك التابع له.

الاشتراك الخاصة بالتأمينات الاجتماعية.

كوارا للتمويل خدمة العملاء

تم وضع أرقام لخدمة العملاء من قبل شركة كوارا ويستطيع الأفراد من خلالها الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بأنظمة التقسيط والتمويل المتوفرة بالشركة وهي 8001188999، أو التواصل من خلال الاتصال برقم 920016916.