وفاة محمد الشمري الشاب السعودي الشهير “محدث” .. تويتر يتشح بالسواد وصورة بألف كلمة

وفاة محمد الشمري، سبب حالة من الحزن الشديد على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة “تويتر”، حيث نعى ملايين المغردين الراحل الشهير محمد الشمري، والذي لقى ربه إثر حادث أليم تعرض له هو وأسرته على طريق الرياض، ما تسبب في مصرعه على الفور قبل دخوله المستشفى حسبما أظهر فيديو متداول للسيارة بعد الحادث البشع الذي تعرض له اليوتيوبر الشهير محمد الشمري هو وأسرته.

سبب وفاة محمد الشمري، لم يتضح بعد في حين كشفت المعلومات الأولية للحادث العنيف. أن الشاب السعودي محمد الشمري كان في طريقه إلي الرياض برفقة أبنائه الثلاثة وزوجته. وأثناء سيره على أحد الطرق السريعة اختلت عربة القيادة ما تسسب في إنقلابه.ا وتهشم النصف الأمامي منها ما أدي إلى وفاته على الفور وترددت أنباء عن وفاة أحد أبناءه أيضا، في حين دخلت زوجته واثنين من أولاده المستشفى وتحديدا الرعاية المركزة نظرا لخطورة حالتهم الصحية.

تسببت حالة وفاة محمد الشمري في حالة من الحزن الشديد عبر موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، حيث تداول المغردون فيديوهات الراحل الذي كان يبثها على موقع سناب شات، حيث دائما ما كان متفاعلا مع متابعين من خلاله نشره فيديوهات بشكل يومي، كان آخرها قبل ساعات من وقوع الحادث البشع وقبل تحركه للرياض، حيث كشف الفيديو الذي حقق ملايين المشاهدات الراحل وهو يطلب من المتابعين الدعاء بالوصول بالسلامة إلة مدينة الرياض، لكن شاء القدر دون ذلك.

هاشتاق وفاة محمد الشمري

وبمجرد أن تم نشر الخبر على موقع “تويتر” تصدر هاشتاق وفاة_محمد_الشمري الترند. حيث أصبح رقم واحد على موقع التغريدات القصيرة، وانهالت التعليقات على بالدعاء للشاب الذي لم يتجاوز عمرة الأربعين عاما. في حين تسائل الكثير من المتابعين عن صحة أبنائه وزوجته لكن المعلومات الأولية حتى الآن لم تنفي أو تؤكد شيئ فيما يتعلق بوفاة أحد أبنائه.

وقد نعاه فيصل العبدالكريم بكلمات مؤثرة قائلا: “إنا لله وإنا إليه راجعون .. رحمه الله وشفى الله المصابين من أسرته .. كم آنسنا بمقاطعه الجميلة وبشاشته ولكن مقاطعه الأخيرة والتي شاهدناها بعد رحيله موجعة حد البكاء .. يارب نسألك للفقيد المغفرة ولأسرته الصبر والسلوان .. كان مثال مشرف وجميل للسوشل ميديا”.

رواد تويتر ينعون محمد الشمري