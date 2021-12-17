أبرز جهود وزارة التعليم السعودية في تعليم اللغة العربية وتعزيز دورها في التواصل

تستقبل وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية اليوم العالمي للغة العربية غدا الموافق 18 ديسمبر 2021، موضحة أبرز جهود وزارة التعليم السعودية، تحت شعار اللغة العربية والتواصل الحضاري، تأكيدا على الدور التاريخي لملكة في بناء العديد من الجسور للتواصل الحضاري بين الثقافات والشعوب، بالإضافة إلى المساهمات العديدة في كلا من مجال المعرفة والعلوم، وكذلك دورها في تعزيز الهوية، والتنوع الثقافي، قررت الوزارة تنظيم احتفالية يوم الأحد القادم بمقر الوزارة، على أن يتم ذلك تحت رعاية وزير التعليم، احتفالا بهذا اليوم العالمي للغة العربية، بهدف توضيح أبرز جهود المملكة في خدمة اللغة العربية، وكيف ساهمت بدورها في نشر العلوم والثقافات الخاصة بها، كما عملت على توفير العديد من المنح الدراسية للمستفيدين من كافة أنحاء العالم.

أبرز جهود وزارة التعليم السعودية في تعليم اللغة العربية

أكدت وزارة التعليم السعودية على ضرورة المشاركة في اليوم العالمي للغة العربية في جميع المدارس السعودية في كافة الإدارات التعليمية، والجامعات، والملحقيات الثقافية، والمدارس السعودية خارج المملكة، وإقامة الفعاليات التي تعمل على تعزيز الاهتمام باللغة العربية، سواءً حضورياً أو عن بعد من خلال منصة مدرستي، ومنصة روضتي، بالإضافة إلى قنوات عين التعليمية، حيث تبذل وزارة التعليم قصارى جهدها بشكل كبير في خدمة اللغة العربية، وكذلك العمل على إبراز مكانتها، حيث تعمل بشكل متواصل على تطوير مناهج اللغة العربية، وفيما يلي سوف نعرض لكم أبرز جهود المملكة في تعليم اللغة العربية.