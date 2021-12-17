نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الدخول في مزاد اللوحات ابشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية الدخول في مزاد اللوحات ابشر من أكثر الأسئلة التي يسألها الكثيرين فقد أعلنت وزارة النقل بالمملكة عن اقتناء لوحات الترخيص المميزة. كما أطلقت الإدارة خدمة المزاد الإلكتروني من خلال منصة أبشر الرقمية في السطور المقبلة سوف نتعرف على كيفية إتمام إجراءات مزاد اللوحات بشكل إلكتروني .

مزاد اللوحات أبشر

خدمة المزايدة الإلكترونية على لوحات السيارات للحصول على اللوحات المرورية الأكثر تميزًا . يمكن للأشخاص المشاركة في المزاد للحصول على فئات خصوصي ونقل خاص ودراجة نارية وبعد الفوز سوف يحصل الفائز على لوحة مميزة وإتمام كافة الإجراءات بعد الانتهاء من المزاد.

كيفية الحصول على خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني

حدد الإدارة العامة للمرور بالمملكة بعضًا من الشروط الواجب توفرها للراغبين للتقدم بخدمة المزاد وهي دفع عربون قبل التسجيل والمزايدة ويمكن الاشتراك في مزاد اللوحات إلكترونيًا بالخطوات الآتية:

الدخول لمنصة أبشر الرقمية.

النقر على أبشر أفراد ثم خدماتي واختر تبويب خدمات.

ثم تبويب المرور واختر مزاد اللوحات الإلكترونية.

بعد ذلك سوف يتم عرض الأرقام المميزة لك.

كيفية حجز موعد حضور مزاد اللوحات

الدخول لمنصة أبشر ثم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

والدخول لأبشر أفراد. واختر مواعيد وحدد الإدارة العامة للمرور ثم حجز موعد.

واختر المزاد العلني .

موعد مزاد اللوحات الإلكترونية

بينت منصة أبشر الرقمية أن تحديد لوحة الترخيص الأعلى عطاءً سوف يكون في نهاية اليوم الأول للمزاد الإلكتروني. من خلال منصة أبشر وأوضحت أن مزاد لوحة التراخيص الإلكترونية الثانية سوف يكون يوم 16 ديسمبر وينتهي مساء الأحد 19 ديسمبر الساعة الخامسة.

شروط دخول مزاد اللوحات أبشر

قبل الدخول للخدمة لابد من دفع الرسوم المقررة.

يمكن للمقيمين بالمملكة المشاركة في المزاد.

لا توجد علاقة بين مدة صلاحية لوحة الترخيص والمشاركة في المزاد.

المخالفات المرورية ليست شرط لاقتناء لوحات مميزة.

الرسوم قابلة للاستيراد وعدم الحصول على اللوحة تستطيع استيراد الرسوم.

إلى هنا نكون قد انتهينا من مقالنا حول مزاد اللوحات في منصة أبشر للحصول على لوحات سيارة مميزة عند الدخول في مزاد لبيع اللوحات تابع لإدارة المرور السعودية.