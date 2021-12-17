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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل طريقة تقديم طلب مساعدة مالية للمحتاجين من الديوان الملكي برعاية محمد بن سلمان في المقال التالي
عمر شويل - جدة سنتحدث اليوم على أفضل وأسرع الطرق للتقديم على طلب مساعدة مالية نقدية من الديوان الملكي السعودي للمحتاجين 1443 وكذلك تقديم طلب منح أرض من الديوان الملكي برعاية من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كما سنقدم نماذج معروض طلب منحة أرض ومساعدات مالية للمحتاجين من المطلقات والأرامل والأيتام والفئات من أصحاب الدخل المحدود، حيث يقدم الديوان الملكي السعودي تلك المنح والهبات والمساعدات للمواطنين السعوديين داخل وخارج المملكة، وكذلك للمقيمين المعثرين أصحاب الظروف الخاصة الطارئة والعاجزين عن سداد ديونهم والقروض التي تحصلوا عليها من البنوك والجهات المُقرضة.
أفضل طريقة تقديم طلب مساعدة مالية للمحتاجين من الديوان الملكي السعودي 1443
وتجدر الإشارة إلى أنه مع بداية انتشار جائحة كورنا وما تبعها من ظروف اقتصادية ألمت بقطاعات عديدة، ونتج عن ذلك تأثر فئات من المواطنين سلبياً من وراء تلك الجائحة في تدبير شئونهم الحياتية والمعيشية من أساسيات الحياة، وأصبحوا يواجهون تلك الظروف القاسية، فما كان من الديوان الملكي السعودي إلا تلبية طلبات تلك الفئات بعد دراسة مقدمي طلبات المساعدات سواء مالية أو منحة أرض أو علاج وعمليات جراحية على نفقة المملكة، وكذلك سداد ديون الغارمين وقروض المتعثرين عن السداد.
طريقة تقديم طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي برعاية بن سلمان
ومن الجدير بالذكر أنه يتم تقديم طلب للديوان الملكي للحصول على مساعدة مالية ومصاريف العلاج والحصول علي مساعدة لسداد الديون القروض، وكذلك الحصول على منحة قطعة أرض سكنية مجانية لإقامة مسكن ملائم يوفر الاستقرار للأسر المحتاجة، حيث يتم ذلك من خلال معروض نموذج طلب يتم من خلالة شرح الظروف التي يتعرض لها مقدم الطلب، ويتم دعم الطلب بالمستندات المؤكدة لتلك الظروف الطارئة، ويتم إرسال الطلب بالبريد على عنوان بريد الديوان الملكي السعودي، كما يمكن زيارة رابط موقع الديوان الملكي، الإلكتروني، وتسجيل البيانات المطلوبة الخاصة بمقدم طلب المساعدة أو منحة الأرض المجانية، بعد ذلك يقوم القائمون على تسير أمور الديوان الملكي بدراسة تلك الطلبات، والبت فيها بعد التأكد من صحة البيانات والمعلومات المرفقة بهذا الطلب.
طريقة تسجيل وتقديم طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي
أما عن طرق التواصل مع الديوان الملكي سواء عن طريق البريد أو الاتصال على رقام هواتف الديوان الملكي السعودي فيتم ذلك من خلال طرق تواصل عديدة، وذلك للحصول على مزيد من المعلومات حول المساعدات التي يقدمها الديوان الملكي للمحتاجين والفئات الاجتماعية الأولى برعاية المملكة.
طريقة التواصل مع الديوان الملكي للاستفسار والشكوى وتقديم طلب
- البريد: “الهدأ 7636- الرياض12911- المملكة العربية السعودية”.
- كالبريد الإلكتروني الرسمي: [email protected]
- الاتصال من داخل المملكة على رقم 8004000000.
- الاتصال من خارج المملكة على رقم 920030003.
أنواع المساعدات التي يقدمها الديوان الملكي السعودي
- منح الأراضي المجانية بجميع المناطق والمدن.
- المساعدات المالية لمحدودي الدخل والمطلقات والأرامل التي تربي أيتام.
- مساعدات العلاج من الأمراض المزمنة وإجراء العمليات الجراحية للمحتاجين على نفقة المملكة.
- سداد الديون عن من عجز عن سداد ديونه.
- سداد القروض لمن تخلفوا عن السداد لعجزهم عن ذلك.
- العفو علي المساجين.
- حالات العجر أو الوفاة.
- تقديم شكاوى للديوان الملكي.
طريقة الحصول على منحة أرض من الديوان الملكي
منح الأراضي المجانية التي تم توزيعها عبر الديوان الملكي ووزارة الإسكان لعام 2020
|الجهة والمنطقة
|المنح السامية المنفذة لعام 2020
|جميع المنح المنفذة
|منح الأراضي التي لم تنفذ خلال العام
|الطلبات التي تم استبدالها
|عدد المواطنين الفائزين بالمنح خلال عام
|العاصمة المقدسة
|78
|30682
|104
|0
|78
|المدينة المنورة
|31
|8534
|0
|0
|8
|الرياض
|345
|391462
|23131
|0
|189
|محافظة جدة
|118
|156026
|5156
|16
|109
|المنطقة الشرقية
|365
|62469
|6514
|17
|278
|عسير
|1241
|35723
|172
|17
|1237
|القصيم
|447
|27662
|1376
|0
|446
|جازان
|98
|6840
|4183
|0
|98
|الجوف
|101
|18485
|0
|10
|101
|تبوك
|443
|19682
|0
|0
|443
|حائل
|1155
|16611
|0
|0
|1154
|الحدود الشمالية
|9
|7576
|41
|0
|9
|منطقة الباحة
|27
|6769
|322
|16
|26
|نجران
|0
|4879
|7
|0
|0
|الطائف
|145
|1835
|645
|14
|144
|الأحساء
|693
|7003
|465
|0
|693
|حفر الباطن
|0
|234
|43
|0
|0
|المجموع
|5296
|802472
|42159
|90
|5013
معروض تقديم طلب منح أرض مجانية من الديوان الملكي
الحالات المستحقة لطلب مساعدة مالية من الديوان الملكي
- حالات البطالة التي فقدت عملها.
- من تعرض لظروف مالية قاسية.
- حالات المرض.
- التعرض لخسائر أو حوادث.
- حالات العجز عن سداد الديون.
معروض تقديم معروض طلب علاج حالات مرضية
طلب سداد وإعفاء من ديون وقروض من الديوان الملكي
- يجب أن يشتمل الطلب على البيانات الشخصية.
- يجب أن يحتوي الطلب البيانات الخاصة بالقرض كاملة.
- ذِكر قيمة القرض ونوعه.
- اسم البنك الذي تم الاقتراض منه.
- فرع البنك الذي تم الاقتراض من خلالة، وكذلك عنوان الفرع.
- يمكن إرسال الطلب عن طريق البريد السعودي.
- كما يمكن تسليم الطلب للديوان الملكي، وفي حال تسليمه للديوان الملكي ستحصل على رقم للطلب.
وبذلك نكون قد استعرضنا معكم جميع أنواع المساعدات التي يقدمها الديوان الملكي السعودي، وكذلك طريقة التواصل مع الديوان، ونماذج لتقديم طلب مساعدة في العديد من الحالات، وفي حال كان لديكم أي استفسار بخصوص منحة أرض الديوان الملكي السعودي أو معروض طلب مساعدة الديوان الملكي، يمكنكم كتابة تعليق أسفل هذا التقرير وسنقوم بالرد على استفساراتكم
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