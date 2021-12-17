أفضل طريقة تقديم طلب مساعدة مالية للمحتاجين من الديوان الملكي برعاية محمد بن سلمان

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عمر شويل - جدة سنتحدث اليوم على أفضل وأسرع الطرق للتقديم على طلب مساعدة مالية نقدية من الديوان الملكي السعودي للمحتاجين 1443 وكذلك تقديم طلب منح أرض من الديوان الملكي برعاية من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كما سنقدم نماذج معروض طلب منحة أرض ومساعدات مالية للمحتاجين من المطلقات والأرامل والأيتام والفئات من أصحاب الدخل المحدود، حيث يقدم الديوان الملكي السعودي تلك المنح والهبات والمساعدات للمواطنين السعوديين داخل وخارج المملكة، وكذلك للمقيمين المعثرين أصحاب الظروف الخاصة الطارئة والعاجزين عن سداد ديونهم والقروض التي تحصلوا عليها من البنوك والجهات المُقرضة.

أفضل طريقة تقديم طلب مساعدة مالية للمحتاجين من الديوان الملكي السعودي 1443

وتجدر الإشارة إلى أنه مع بداية انتشار جائحة كورنا وما تبعها من ظروف اقتصادية ألمت بقطاعات عديدة، ونتج عن ذلك تأثر فئات من المواطنين سلبياً من وراء تلك الجائحة في تدبير شئونهم الحياتية والمعيشية من أساسيات الحياة، وأصبحوا يواجهون تلك الظروف القاسية، فما كان من الديوان الملكي السعودي إلا تلبية طلبات تلك الفئات بعد دراسة مقدمي طلبات المساعدات سواء مالية أو منحة أرض أو علاج وعمليات جراحية على نفقة المملكة، وكذلك سداد ديون الغارمين وقروض المتعثرين عن السداد.

طريقة تقديم طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي برعاية بن سلمان

ومن الجدير بالذكر أنه يتم تقديم طلب للديوان الملكي للحصول على مساعدة مالية ومصاريف العلاج والحصول علي مساعدة لسداد الديون القروض، وكذلك الحصول على منحة قطعة أرض سكنية مجانية لإقامة مسكن ملائم يوفر الاستقرار للأسر المحتاجة، حيث يتم ذلك من خلال معروض نموذج طلب يتم من خلالة شرح الظروف التي يتعرض لها مقدم الطلب، ويتم دعم الطلب بالمستندات المؤكدة لتلك الظروف الطارئة، ويتم إرسال الطلب بالبريد على عنوان بريد الديوان الملكي السعودي، كما يمكن زيارة رابط موقع الديوان الملكي، الإلكتروني، وتسجيل البيانات المطلوبة الخاصة بمقدم طلب المساعدة أو منحة الأرض المجانية، بعد ذلك يقوم القائمون على تسير أمور الديوان الملكي بدراسة تلك الطلبات، والبت فيها بعد التأكد من صحة البيانات والمعلومات المرفقة بهذا الطلب.

طريقة تسجيل وتقديم طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي

أما عن طرق التواصل مع الديوان الملكي سواء عن طريق البريد أو الاتصال على رقام هواتف الديوان الملكي السعودي فيتم ذلك من خلال طرق تواصل عديدة، وذلك للحصول على مزيد من المعلومات حول المساعدات التي يقدمها الديوان الملكي للمحتاجين والفئات الاجتماعية الأولى برعاية المملكة.

طريقة التواصل مع الديوان الملكي للاستفسار والشكوى وتقديم طلب

البريد: “الهدأ 7636- الرياض12911- المملكة العربية السعودية”. كالبريد الإلكتروني الرسمي: [email protected] الاتصال من داخل المملكة على رقم 8004000000. الاتصال من خارج المملكة على رقم 920030003.

أنواع المساعدات التي يقدمها الديوان الملكي السعودي

منح الأراضي المجانية بجميع المناطق والمدن. المساعدات المالية لمحدودي الدخل والمطلقات والأرامل التي تربي أيتام. مساعدات العلاج من الأمراض المزمنة وإجراء العمليات الجراحية للمحتاجين على نفقة المملكة. سداد الديون عن من عجز عن سداد ديونه. سداد القروض لمن تخلفوا عن السداد لعجزهم عن ذلك. العفو علي المساجين. حالات العجر أو الوفاة. تقديم شكاوى للديوان الملكي.

طريقة الحصول على منحة أرض من الديوان الملكي

منح الأراضي المجانية التي تم توزيعها عبر الديوان الملكي ووزارة الإسكان لعام 2020

الجهة والمنطقة المنح السامية المنفذة لعام 2020 جميع المنح المنفذة منح الأراضي التي لم تنفذ خلال العام الطلبات التي تم استبدالها عدد المواطنين الفائزين بالمنح خلال عام العاصمة المقدسة 78 30682 104 0 78 المدينة المنورة 31 8534 0 0 8 الرياض 345 391462 23131 0 189 محافظة جدة 118 156026 5156 16 109 المنطقة الشرقية 365 62469 6514 17 278 عسير 1241 35723 172 17 1237 القصيم 447 27662 1376 0 446 جازان 98 6840 4183 0 98 الجوف 101 18485 0 10 101 تبوك 443 19682 0 0 443 حائل 1155 16611 0 0 1154 الحدود الشمالية 9 7576 41 0 9 منطقة الباحة 27 6769 322 16 26 نجران 0 4879 7 0 0 الطائف 145 1835 645 14 144 الأحساء 693 7003 465 0 693 حفر الباطن 0 234 43 0 0 المجموع 5296 802472 42159 90 5013

معروض تقديم طلب منح أرض مجانية من الديوان الملكي

الحالات المستحقة لطلب مساعدة مالية من الديوان الملكي

حالات البطالة التي فقدت عملها.

من تعرض لظروف مالية قاسية.

حالات المرض.

التعرض لخسائر أو حوادث.

حالات العجز عن سداد الديون.

معروض تقديم معروض طلب علاج حالات مرضية