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عمر شويل - جدة شروط الدعم السكني وخطوات التسجيل وموعد نزول الدعم الجديد 1443 الذي تقدمة المملكة العربية السعودية خدمة للمواطنين من خلال صندوق التنمية العقارية عن طريق البوابة الإلكترونية سكنى، وذلك لتوفير سكن لائق مناسب طبقا لمبادىء والمعايير الإنشائية المتميزة، عن طريق تقديم دعم في هذا البرنامج لجميع المحتاجين بمختلف الفئات طبقا لأولويات بداية من كبار السن والأرامل و الأيتام وأيضا ذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك في صورة قروض و منح أسكانية بهدف البناء أو استكمال البناء بالإضافة إلى أعمال الصيانة للمساكن الموجودة بالفعل لزوم بعض التعديلات عليها، وذلك المشروع يندرج تحت مسمى الدعم السكنى.

الدعم السكني

تعمل الحكومة السعودية دائما لصالح المواطن وتوفير حياة كريمة له و لأسرته، عن طريق قروض تمويلية كنا ذكرنا ، فقد استطاع صندوق التمويل العقاري يقدم أكثر من ٣١ مليار ريال عام ٢٠١٧ خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر ، وذلك للمستفيدين من برنامج الدعم السكنى بداية من برنامج التحول الوطني، وتم تخصيص أكثر من ٢٨٠ ألف منتج سكنى في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

لذلك نجد اهتمام كبير في المجتمع السعودي بخصوص موعد صرف الدعم لعام ١٤٤٣ هجريا ، و الشروط و المعايير الخاصة للحصول على الخدمة خاصة لأصحاب الدخل الصغير.

شروط الدعم السكني 1443

بالطبع حددت وزارة الإسكان بالسعودية آليات و شروط الموافقة للحصول على الدعم، والاستفادة من هذه الخدمة يجب على صاحب الطلب أن يتمتع بالاتي:

سعودي الجنسية.

الإقامة في الأراضي السعودية وقت تقديم الطلب.

أن يزيد العمر عن ٢٥ عام.

ألا يكون له منزل مناسب خلال خمس سنوات ماضية، سواء له أو لأي احد من أفراد أسرته.

ألا يكون لديه دخل يكفى لشراء سكن.

ألا تمتلك الأسرة أكثر من ثلاثة سيارات وبهدف الاستخدام الشخصي.

ألا يكون قد حصل على دعم سكنى من الحكومة، وأيضا كذلك أفراد الأسرة في حالة المتقدم للطلب امرأة، يجب أن تكون مطلقة أو أرملة، ويكون مر أكثر من سنتين على ذلك.

يجوز للأخوة أو من ينوب عنهم التقدم بطلب أيضا، ولكن في حالة وفاة والدهم.

فيما حددت الوزارة مجموعة أخري يمكنكم الاطلاع عليها من خلال شروط الدعم السكني للعسكريين.

المستندات المطلوبة للتسجيل في الدعم السكني

بالطبع لابد من توفير المستندات الدالة على تطابق شروط الحصول على الخدمة وهى:

مفردات مرتب.

السجل المدني الخاص بالعائلة.

الأوراق الخاصة بالإعالة في حالة أن يكون المتقدم للطلب امرأة أو يتيم.

جميع الأوراق الخاصة بوزارة الإسكان.

فيما يمكنكم الآن التواصل مع وزارة الإسكان رقم الدعم السكني للتعرف علي كافة التفاصيل.

منح الأراضي المجانية

يمكنكم من خلال الرابط التالي التقديم في منح الأراضي المجانية المقدمة من وزارة الإسكان بالتعاون المكتب التنفيذي لخادم الحرمين الشريفين، حيث يمكنكم بكل سهولة ويسر التسجيل في المنح من خلال الدخول على المنصة الوطنية الموحدة، ثم إختيار الخدمات الإلكترونية والنقر على الإستعلام عن منح الأراضي المجانية، والذي منه يتم تحويلك إلي منصة بلدي والتي تحتاج منك تسجيل بعض البيانات لأجل اكمال الطلب.

كيفية التقديم في الدعم السكني

أولا الدخول على الموقع الرسمي لمنصة سكنى.

ثم أدخال رقم الهوية الوطنية و تاريخ الميلاد بشكل صحيح، ثم الضغط على تحقق في منصة سكني.

أدخال البريد الإلكتروني و كلمة المرور الخاصة بالحساب.

أدخال رقم الهاتف ورمز التشغيل.

تحديد نوع الخدمة المطلوبة و هي خيار طلب الدعم السكنى.

ثم الموافقة على جميع الشروط والأحكام وذلك بعد قراءتها.

وأخيرا الإجابة على جميع الأسئلة الظاهرة بشكل صحيح.

موعد نزول الدعم السكنى الشهرى

فقد أعلن صندوق التنمية العقارية بالمملكة العربية السعودية عن تحديد موعد الدعم السكني محدد شهريا وذلك للمستفيدين من الخدمة، وجاء ذلك في اليوم الرابع والعشرين من كل شهر ميلادي، وهو قبل موعد نزول الراتب الشهرى الخاص برب الأسرة.

وصلنا لختام شرح شروط الدعم السكني وخطوات التسجيل وموعد نزول الدعم الجديد 1443.