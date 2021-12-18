نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوم وشروط وخطوات نقل كفالة سائق خاص 1443 في المقال التالي
يوجد الكثير من المقيمين بالمملكة العربية السعودية يعملون في مهنة سائق خاص ويمكن أن يحتاج العديد منهم إلى نقل الكفالة لأي سبب من الأسباب، وهناك طريقة يمكن من خلالها نقل كفالة سائق خاص إلكترونياً ومن خلال الموقع الإلكتروني وبدون الحاجة إلى موافقة الكفيل، ولكن عملية نقل كفالة سائق خاص تحتاج إلى توافر شروط محددة يجب أن تتوافر لكي يتم الموافقة على طلب نقل الكفالة.
ما هي شروط نقل كفالة سائق خاص ؟
أعلنت وزارة العمل عن الشروط التي يجب أن تتوافر لكي يتم الموافقة على طلب نقل كفالة سائق خاص سواء أكان النقل من سائق خاص من فرد إلى إحدى المؤسسات أو من فرد لفرد أما عن الشروط فهي:
- لابد من موافقة صاحب العمل على نقل كفالة السائق الخاص.
- لابد من الحصول على موافقة صاحب العمل الجديد.
- يجب أن لا يكون هناك مخالفات على صاحب العمل الجديد.
- يجب أن تكون إقامة السائق صالحة وسارية.
- لابد من توافر خطاب مذكور فيه تناول صاحب العمل الحالي وتصديقه من خلال إدارة الجوازات.
- كتابة نموذج آخر عن نقل خدمات.
- توثيق وتسجيل بصمة السائق الخاص.
- يجب أن تتوافر موافقة مكتب العمل على نقل الكفالة.
- سداد الرسوم بقيمة ألفي ريال لأول مرة وأربعة آلاف للمرة الثانية وستة آللاف للمرة الثالثة,
ما هي خطوات نقل الكفالة 1443
إن عملية نقل كفالة سائق خاص إلكترونياً من خلال البوابة الرسمية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية يمكن أن تتم عن طريق اتباع الخطوات الأتية:
- الدخول إلى بوابة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة.
- النقر على قسم الخدمات الإلكترونية.
- الضغط على طلب نقل الكفالة.
- تسجيل طلب آخر باسم المكفول ورقم الإقامة,
- تظهر جميع بيانات المكفول.
- النقر على تحرير محضر تعهد.
- الموافقة على تعهد الكفيل بالموافقة على نقل المكفول إلى كفالته.
- موافقة الكفيل الأول على المكفول.
- إرسال البيانات.
- يجب على الكفيل الأول الدخول على موقع الوزارة ويحدد اسم المؤسسة وينقل عليها المكفةل.
- تحديد حقل وافد,
- تظهر كافة البيانات.
- النقر على أيقونة موافق الظاهرة أمامك.
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