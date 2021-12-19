نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ختام ميدل بيست السعودية.. تفاصيل حفل عمرو دياب الجديد اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينظم الفنان المصري عمرو دياب، الوم الأحد، حفلًا غنائيًا ضمن حفل ختام مهرجان “ميدل بيست” السعودية، الذي يجرى في إطار “موسم الرياض” المتضمن عدد كبير من الفعاليات الثقافية والفنية والتاريخية، حيث نجحت فعالية “ميدل بيست” بالوصول لأرقام قياسية في نسب الحضور وصلت إلى 217 ألف زائر بإحدى الحفلات.

عمرو دياب يروج لحفله

ونشر الفنان عمرو دياب، فيديو ترويجي للحفل الذي سيحيه في السعودية، حيث سينطلق افتتاح المهرجان الساعة (03:00) مساءً، وسط توقعات بأن يحضر الحفل أعداد كبيرة من الجماهير.

أرقام حضور تاريخية لـ”ميدل بيست”

وحضر أول حفل لفعاليات “ميدل بيست”، أكثر من 180 ألف زائر، حيث قام بإحياء الحفل المطربة اللبنانية اليسا، والمطرب محمد حماقي، وكذلك الفنان راشد ماجد والمطرب ماجد المهندس، وهو ما يُعد نجاحًا لتلك الفعاليات التي جرى إضافتها لموسم الرياض.

مشاركة أعداد كبيرة من النجوم بميدل بيست

ويختتم مهرجان “ميدل بيست” فعالياته اليوم بمشاركة العديد من المطربين والفنانين وفي مقدمتهم الفنان عمرو دياب، والمطرب محمد حماقي، والمطربة إليسا، كما شاركت الفنانة أصالة نصري في الفعاليات بحفل غنائي قدمت خلاله الكثير من الأغاني الجديدة والقديمة وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وتصدر الفنان عمرو دياب ترتيب الأكثر استماعًا على موقع “يوتيوب ميوزيك”، حيث كشفت آخر الإحصائيات عن تحقيق فيديوهات الفنان 11 مليون و600 ألف مشاهدة خلال الفترة القصيرة الماضية، ليحقق 465 مليون دقيقة استماع عبر التطبيق، يأتي هذا في الوقت الذي أعلن عنه النجم عمرو دياب اقتراب طرح أغنيته الجديدة “خلي الحجر ينطق”، وكذلك أغنية “كتر من قربك” التي كتب كلماتها تامر حسين وقام بألحانها عزيز الشافعي.

وأتاح تطبيق “يوتيوب ميوزيك”، التعرف على أرقام ونسب استماع المطربين عبر حساب دقائق الاستماع على مدار العام، وهو ما يشير إلى تواصل جذب عمرو دياب للمستعمين بالمنطقة العربية.