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عمر شويل - جدة من الأمور التي يبحث عنها كثير من المستثمرين هي كيفية الاشتراك في اكتتاب جاهز . بعد إعلان شركة جاهز عن طرح أسهمها للاكتتاب العام بتداول. وهي أحد أهم الشركات السعودية ذات المسئولية غير المحدودة برأس مال تخطى 102 مليون ريال. وقد اعتمدت الشركة على مصرف hsbc لإدارة الاكتتاب وتم تحديد النطاق السعري بناءً على سجل الأوامر لشريحة المستثمرين المؤهلين .

اكتتاب جاهز

تم الإعلان عن اكتتاب شركة جاهز بقيمة 750- 850 ريالًا للسهم الواحد بداية من يوم 22-ديسمبر حتى 26 ديسمبر 2021.وقد وصل الحد الأدنى للأسهم المشاركة في الاكتتاب إلى 7500 سهم. والحد الأقصى لعدد الأسهم هو 524.950 سهمًا. والبنوك المستلمة للاكتتاب هي مصرف الراجحي، وبنك دارية المالية. والبنك البريطاني ساب.

موعد تخصيص سهم جاهز

سوف يتم تخصيص لكل مكتتب فرد عدد عشرة أسهم كحد أدنى يتم الإيداع في المحافظ الاستثمارية المخصصة للاكتتاب.

موعد إعادة فائض اكتتاب جاهز

تم تحديد الموعد المُخصص لرد الفائض للاكتتاب في سوق نمو الموازي للمكتتبين يوم 3 يناير 2022. ولا يتم استقطاع أي ضرائب أو عملات على مبلغ الاكتتاب. الذي يتم إيداعه بحساب المكتتبين ممن شاركوا في الاكتتاب.

تفاصيل اكتتاب شركة جاهز

الحد الأدنى للاكتتاب هو 10 أسهم للفرد الواحد والحد الأقصى هو 65000 سهمًا للفرد.

موعد الاكتتاب للأفراد يوم 22 – ديسمبر.

موعد نهاية اكتتاب أفراد جاهز يوم 26 ديسمبر.

موعد تخصيص الاكتتاب 3 يناير.

موعد رد فائض الاكتتاب يوم 3 يناير.

كيفية الاشتراك في اكتتاب جاهز

للاشتراك في اكتتاب شركة جاهز اتبع الخطوات الآتية: