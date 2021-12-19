نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن أمر دفع.. أوامر دفع وزارة المالية 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن أمر دفع، حيث تعد خدمة الاستعلام عن أمر دفع من الخدمات الإلكترونية الهامة التي يتم الاستعلام عنها من جانب الكثير من المستفيدين من خدمات وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية، حيث تقدم وزارة المالية عدد كبير من الخدمات الإلكترونية نظراً لتطبيق عملية التحول الرقمي التي تقوم الوزارة بتنفيذها علي جميع الخدمات المرتبطة بها، من أجل النهوض بجميع الخدمات المرتبطة بقطاع العمل الحكومي، وخاصة لقطاعات العمل الخدمية، وقد وفرت الوزارة خدمة الاستعلام عن أمر الدفع بشكل إلكتروني حتي يتم توفير الوقت والجهد سواء للأشخاص أو لموظفي العمل، وسوف نوفر لكم رابط الاستعلام عن أمر دفع.

ما هو أمر الدفع؟

أمر الدفع هو أحد الطلبات التي يتم تقديمها إلى أحد الأشخاص أو الجهات من أجل صرف مبلغ مالي من خلال وزارة المالية، ويتم إصدار أمر الدفع للمبالغ المالية التي تزيد عن مبلغ 20.000 ألف ريال سعودي، وفي بعض الحالات الاستثنائية يتم إصدار أمر دفع بمبالغ أقل من ذلك مثل المبالغ المالية التي تخص سدادها إلى بعض من المؤسسات العامة، والمبالغ الخاصة بالإعانات أو التعويضات وغيرها.

ويتوفر الاستعلام عن أمر الدفع لكافة الهيئات الحكومية والمؤسسات الخاصة ولجميع الأفراد المتواجدين داخل المملكة العربية السعودية، علي أن يتم الاستعلام من خلال موقع الوزارة أو من خلال الحساب الرسمي الخاص بالوزارة علي توتير أو من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة، أو من خلال الاتصال برقم الهاتف المخصص لخدمات المواطنين التابعة للوزارة.

كيف استعلم عن أمر دفع بوزارة المالية؟

يستطيع أي شخص أو أي هيئة الاستعلام عن أوامر الدفع بشكل إلكتروني عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة المالية بالسعودية، ولكن قبل الاستعلام يجب علي المستعلم أن يكون لديه الرقم الخاص بالدفع، بالإضافة إلى أن يمتلك حساب مُسجل علي موقع الوزارة، ويتم الاستعلام كالتالي: