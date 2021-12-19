نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التسجيل في معاش الضمان الاجتماعي الجديد 1443 في المقال التالي
أعلنت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية عن إطلاق العديد من التحديثات التي تظهر لاول بالنسبة لنظام الضمان الاجتماعي، مما أثار اهتمام عدد كبير من السعوديين الذين يرغبون في معرفة من هو المؤهل للنظام ليكون ضمن المنضمين لمعاش الضمان للعام الهجري الجديد 1443، ويريدون التعرف على المعايير التي يجب استيفاؤها حتى يكون الشخص مؤهلاً لكي يحصل على الضمان، يجب أولاً التعرف على متطلبات وإجراءات طلب معاش الضمان الاجتماعي الجديد.
شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي الجديد 1443
- يشترط للقبول أن يكون الشخص لا يقدر على العمل وذلك بسبب تقدمه في السن أو بسبب إعاقة أو مرض.
- أن يكون الشخص جنسيته هي سعودي.
- يجب أن يكون المتقدم يعيش اقامة دائمة في المملكة
- الأسرة التي هجرها الأب ، مثلها مثل الزوجة المطلقة أو التي هجرها زوجها.
- عائلة لديها مدمن مخدرات.
- المرأة المفقودة أو المتوفى زوجها.
- العائلات التي مات من يكفلها
- يجب على الشخص مقدم الطلب إحضار جميع الوثائق التي تثبت أهليته أو أهليتها للحصول على الضمان.
- يجب تقديم الطلب إلكترونيًا باستخدام الموقع الرسمي لوزارة التنمية الاجتماعية.
- يجب ألا يتجاوز دخل الأسرة الطالبة الحد المعين لتلقي المعاش.
خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443
صرحت وزارة التنمية الاجتماعية عبر حسابها الرسمي عن تحديثات الضمان الاجتماعي الجديد والتي أدخلت على النظام المطوَّر، حتى يخدم النظام من هم بحاجة ماسة إلى المال من أجل تحسين ظروفهم المعيشية واستقلالهم المالي، أو أسرة فقيرة، و يجب على مقدم الطلب إنشاء حساب على المنصة ، والخطوات هي كما يلي:
- قم بزيارة الموقع الرسمي للضمان الاجتماعي والاشتراك.
- املأ جميع المعلومات المطلوبة: اسم الشخص المتقدم وكتابة رقم بطاقة الهوية وتاريخ ميلاد مقدم الطلب ورقم الهاتف المحمول وكلمة المرور.
- اقبل جميع الشروط والأحكام التي تفرضها المنصة قبل الاتصال.
- يُمنح الطالب كلمة مرور مؤقتة على الهاتف المتصل به لتفعيل الهاتف ، وبعد ذلك يقوم بالضغط على كلمة مرور المصادقة.
- إزالة رقم بطاقة الهوية وكلمة المرور.
- يكون الطالب أمام النافذة الرئيسية للمنصة الإلكترونية ، حيث يجب إدخال البيانات المطلوبة بدقة في الحقول المخصصة له في الملف الموحد.
- قم بالوصول إلى الملف الموحد وأدخل جميع المعلومات الشخصية وعدد أفراد الأسرة المراد فرض رسوم عليهم والممتلكات وأي معلومات أخرى تشرح الوضع المالي للعائلة للمنصة.
- بعد ذلك ، يتم إرسال البيانات إلى النظام الأساسي للمعالجة.
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