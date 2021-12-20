الاشتراك وموعد اكتتاب شركة جاهز للأفراد المستثمرين تعرف على كافة التفاصيل

كيفية الاشتراك في اكتتاب شركة جاهز للأفراد، شهدنا مؤخرا تساؤلات عديدة من قبل المستثمرين عن كيفية الاشتراك في الاكتتاب خاصتا بعد إعلان بيان شركة جاهز عن رغبتها في طرح أسهما بأسواق تداول الأوراق المالية، حيث تعد شركة جاهز من أبرز الشركات السعودية والتي تم تأسيسها في عام 2017 والتي تقوم بتوصيل طلبات الطعام لعملائها في أنحاء الأراضي السعودية، كما قامت الشركة ببذل قصاري جهدها للنهوض والتطوير من نفسها حيث بدأت الشركة برأس مال مليون ريال سعودي ووصل رأس مالها في وقتنا هذا ما يقارب من 105 مليون ريال سعودي، فدعونا نستعرض لكم في هذا المقال المقدم لكم من موقع ثقفني كافة التفاصيل حول الاشتراك في الاكتتاب من شركة جاهز، فعليكم متابعة ما يلي.

الاكتتاب شركة جاهز للمستثمرين

صرحت شركة جاهز عن شروط الاكتتاب بالشركة تحت رعاية HSBC Holdings Plc لتكون أول شركة تقنية بالمملكة السعودية تحدد قيمة السهم بمبلغ 750 إلى 850 ريال سعودي بداية من يوم الأربعاء الموافق 22 ديسمبر ويستمر حتى يوم الجمعة الأحد الموافق 26 ديسمبر، حيث يبلغ الحد الأدنى للسهم بـ 7500 ريال سعودي ويبلغ العدد الإجمالي للأسهم 524.950 سهم، وحصلت ثلاث بنوك على استلام اكتتاب جاهز وهما مصرف الراجحي والبنك البريطاني ساب وبنك الدارية المالية.

معلومات الاكتتاب جاهز للمستثمرين

سوف نعرض لكم اهم التفاصيل والمعلومات الخاصة باكتتاب شركة جاهز للأفراد عبر النقاط التالية:

يبدأ موعد الاكتتاب من يوم 22/ 12/ 2021 وينتهي يوم 26/ 12/ 2021.

موعد تخصيص الاكتتاب ورد فائض الاكتتاب يوم 3 يناير 2022.

أقل عدد اسهم يمكن الحصول عليه للفرد هو 10 أسهم، وأقصى عدد للاكتتاب هو 65000 سهم للفرد الواحد.

كيفية الاشتراك في اكتتاب شركة جاهز

هناك مجموعة من الأمور يجب اتبعها للاشتراك في اكتتاب جاهز وسنستعرضها لكم عبر السطور التالية: