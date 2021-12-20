نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج وظائف الحج والعمرة 1443 منصة التوظيف وزارة الحج والعمرة دعوة 1152 للمقابلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط إعلان نتائج وظائف الحج والعمرة 1443، من أهم كلمات البحث في المملكة العربية السعودية خلال الساعات الأخيرة، بعد إعلان موقع منصة التوظيف التابع لوزارة الحج والعمرة عن دعوة عدد 1140 من المتقدمين على وظائف المراقبين، وعدد 12 من المتقدمين على وظائف الحراسة وكانت الوزارة قد أعلنت عن حاجتها لشغل هذه الوظائف في الأول من نوفمبر الماضي، على أن تتوافر لدي المتقدمين الشروط والمؤهلات الواجب توافرها للتسجيل والمستندات المؤيدة لصحة بيانات المتقدمين، وكان المتقدمين في حالة بحث مستمر خلال الفترة الماضية لمعرفة نتائج القبول المبدئي وموعد المقابلات الشخصية، ونحن من خلال موقعنا “ثقفني” نعرض عليكم تفاصيل الموضوع ورابط استخراج أسماء المرشحين خلال السطور التالية.

رابط نتائج وظائف الحج والعمرة 1443

الدخول على منصة التوظيف لوزارة الحج والعمرة “careers.haj.gov.sa“.

تسجيل البريد الإلكتروني.

اختيار الوظيفة المتقدم عليها.

الضغط على عرض النتيجة.

إعلان نتائج وظائف المراقبين والحراسات

يستطيع المتقدمين والمتقدمات على وظائف المراقبين وكذالك وظائف الحراسات بوزارة الحج والعمرة، من معرفة نتائج القبول المبدئي وموعد المقابلة الشخصية، من خلال البريد الإلكتروني على منصة التوظيف للوزارة أو من خلال الرسائل النصية على الهاتف النقال الذي تم تسجيله في البيانات خلال التقديم، مع العلم بأن المقابلة الشخصية ليست دليل على القبول النهائي مع ضرورة إحضار المستندات اللازمة للمطابقة والالتزام بالإجراءات الوقائية خلال الحضور للمقابلة.

وزارة الحج والعمرة

أحد أهم الوزارات التابعة للحكومة السعودية، وهي المعنية بشؤون الحج والعمرة ومتابعة العمل بالأماكن المقدسة وتقديم خدماتها لزوار البيت الحرام والمسجد النبوي، وخلال الفترة الماضية شهدة الوزارة مجهود كبير لتنفيذ عدد من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا بين الحجاج والمعتمرين، وقد نجحت الوزارة في تخطي هذه المرحلة بسلام وهي مستمرة في متابعة تنفيذ هذه الإجراءات لضمان سلامة الجميع، وتهتم بتوفير العديد من الوظائف التي تساعد المواطنين وجميع المستفيدين من خدمات الوزارة من الحصول عليها بكل سهولة.

منصة التوظيف لوزارة الحج والعمرة

هي أحد أهم المنصات التابعة لوزارة الحج والعمرة.

فهي منصة هامة للراغبين في التقديم لوظائف وزارة الحج والعمرة، حيث فعلت الوزارة النظام الإلكتروني لتقديم خدماتها.

ضمن رؤية 2030 التي تعمل على التطوير والتحديث في مختلف المجالات ومنها التوظيف، وكذالك منصة إدارة التعاقد مع الحجاج.

ويتم استقبال طلبات التسجيل على الوظائف إلكترونياً كما يتم الإعلان عن نتائج القبول من خلال نفس منصة التوظيف.